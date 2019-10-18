Son Dakika Haberleri: Alevlerin sardığı evden kurtarılan Yasin bebek, hastanede öldü
Son Dakika Güncel Alevlerin sardığı evden kurtarılan Yasin bebek, hastanede öldü

Alevlerin sardığı evden kurtarılan Yasin bebek, hastanede öldü

10 dakika önce

BALIKESİR'in Karesi ilçesinde, Mustafa Gümüş'e ait evde, elektrikli sobanın devrilmesi sonucu yangın çıktı.

Alevlerin sardığı evden kurtarılan Yasin bebek, hastanede öldü, System.String[]

BALIKESİR'in Karesi ilçesinde, Mustafa Gümüş'e ait evde, elektrikli sobanın devrilmesi sonucu yangın çıktı. Alevlerin sardığı evden itfaiyecilerin çıkardığı, dumandan etkilenen Yasin Yaşar Gümüş (2), kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Yasin bebeğin anne- babasının yangın sırasında evde olmadığı öğrenildi.

Karesi'ye bağlı Toygar Mahallesi'ndeki Murat Sokak'ta bulunan, Mustafa Gümüş'e ait evde, dün gece yangın çıktı. Elektrikli sobanın devrilmesi sonucu çıkan yangının ihbar edilmesiyle olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Evi saran alevler, söndürülmeye çalışılırken, içeri giren itfaiye ekipleri, Yasin Yaşar Gümüş bebeği kurtardı. Yangın ise itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu söndürüldü.Yasin'in babasının yangın sırasında işte olduğu, annesinin ise evde bulunmadığı öğrenildi. Dumandan etkilenen ve sağlık görevlilerince ambulansla Balıkesir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Yasin Yaşar Gümüş, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis, yangınla ilgili soruşturma başlattı.


Karesi, Gümüş, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.10.2019 11:45 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İki yaşındaki çocuk çıkan yangında dumandan zehirlenerek hayatını kaybetti
Afyonkarahisar bir ayda yaşadıkları 3 ev, köy odası yandı, şimdi elbiseleri kendi kendine alev... Ustalar uyardı: Çiğ köftede salça yerine ketçap, baharat yerine ise kiremit tozu kullanıyorlar Türkiye-ABD anlaşmasının perde arkasında ne oldu? Görüşmenin detayları ortaya çıktı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.10.2019 11:56:05. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Alevlerin sardığı evden kurtarılan Yasin bebek, hastanede öldü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]