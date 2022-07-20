Alevlerin seralara yaklaştığını gören 11 yaşındaki Berat gözyaşlarına boğuldu - Son Dakika
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Alevlerin seralara yaklaştığını gören 11 yaşındaki Berat gözyaşlarına boğuldu

20.07.2022 00:58
Alevlerin seralara yaklaştığını gören 11 yaşındaki Berat gözyaşlarına boğuldu

Antalya'nın Aksu ilçesinde kamışlı alanda başlayan yangın sera ve çok sayıda meyve ağacına zarar verdi.

Antalya'nın Ak su ilçesinde kamışlı alanda başlayan yangın sera ve çok sayıda meyve ağacına zarar verdi. 11 yaşındaki Berat Çakır, hem yangını söndürmek için çabaladı hem de gördüğü manzara karşısında gözyaşlarını tutamadı.

Pınarlı Mahallesi, Cihadiye ovasında saat 15.30 sırasında henüz belirlenemeyen bir nedenle otluk alandan alevler yükselmeye başladı. Mahalle sakinleri bir taraftan kendi imkanlarıyla yangına müdahale ederken, diğer taraftan yangını 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Havanın sıcak ve kuru olmasının yanı sıra rüzgarın da etkisiyle alevler kısa sürede geniş bir alana yayıldı. Kanal boyundaki kamışlı alan içinde ilerleyen yangın, çevresindeki sera ve meyve bahçelerine zarar verdi. Vatandaşlar sondajdan çektikleri hortumlarla alevlere kendi imkanlarıyla müdahale etmeye çalıştı. Alevlerin güzergahında bulunan bir seranın zarar görmemesi için çalışanlar canla başla mücadele etti. Bir taraftan yangına yakın noktadaki naylonları bıçakla kesen işçiler, diğer taraftan hortumla alevlere su sıktı. Mahalle sakinleri büyük korku yaşarken, yangında 30'a yakın avokado, narenciye ve zeytin ağaçları yandı. Bunun yanında ağaçları sulamak için serilen metrelerce hortumda yandı. Bir kaplumbağanın ise yangından azda olsa etkilendiği görüldü. Ailesine yardım eden 11 yaşındaki Berat Çakır, hem söndürme çalışmaların toprak atarak yardım etti, hem de gözyaşlarını tutamadı. Yangın itfaiyenin yaklaşık 2 saatlik çalışması sonucu tamamen söndürüldü. Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.

"Buralara bir şey olmasın"

Yangına müdahalede bulunurken gözleri dolan Berat Çakır, "Her yer yandı. Üzerimde bir tedirginlik var. Bende bir şey yok ama buralara bir şey olmasın. Şurada madde kullanan şahıslar var onlardan yangın çıkmış olabilir. Yangın insanın canını acıtıyor" dedi.

"Seralar zarar gördü"

Kızının yangın için kendisini cep telefonu ile aradığını anlatan Ayşe Yıldırım, "Bu köşede ateşi gördüm, herkesi telefonla aradım. Bütün mahalleli buraya geldik. Komşumun ağaçlarının yarısı yandı. Çilek seraları da zarar gördü. Yangından çok korktuk çok. Öyle böyle değil tüm mahalle buraya geldi" diye konuştu.

"23 yıllık ağaçlar yandı"

Avakado ağaçlarının içinde soğutma çalışmalarına devam eden Kerim Çakır," Komşum ağaçları sulamak için hortum serip geri döndüğünde biranda yangın başlamış, oda anlayamamış. Büyük ihtimal madde kullanan şahıslardan şüpheleniyoruz. Sürekli bu şahısları uzaklaştırıyoruz. Avakado ağaçlarının büyük bölümü zarar gördü. Limon ağaçları ve seralar zarar gördü. 23 yıllık avakado ağaçlarıydı ve hasada gelmek üzereydi" ifadelerine yer verdi. - ANTALYA

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Kaynak: İHA

112 Acil Çağrı, İtfaiye, Antalya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Alevlerin seralara yaklaştığını gören 11 yaşındaki Berat gözyaşlarına boğuldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Alevlerin seralara yaklaştığını gören 11 yaşındaki Berat gözyaşlarına boğuldu - Son Dakika
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