Alevlerin tehdit ettiği bölge tahliye edildi - Son Dakika
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Alevlerin tehdit ettiği bölge tahliye edildi

22.06.2022 00:32

Alevlerin tehdit ettiği bölge tahliye edildi Muğla'nın Marmaris ilçesinde çıkan orman yangınını söndürme çalışmaları sırasında alevlerin ekiplerin bekleme noktasına yönelmesi sonucu bölge tahliye edilirken, hareketli anlar kameralara yansıdı.

Alevlerin tehdit ettiği bölge tahliye edildi

MUĞLA - Muğla'nın Marmaris ilçesinde çıkan orman yangınını söndürme çalışmaları sırasında alevlerin ekiplerin bekleme noktasına yönelmesi sonucu bölge tahliye edilirken, hareketli anlar kameralara yansıdı.

Amazon Koyu Bördübet Yedi Adalar mevkiindeki ormanlık alanda saat 20.00 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangını söndürme çalışmaları devam ediyor. Yangın esnasında alevler Bördübet yolu üzerinde ekiplerin bekleme noktasını tehdit edince bölge acilen tahliye edildi. Kızıl ateşin bölgeye yaklaşması üzerine ekipler bölgeyi hızla tahliye etti. Tahliye esnasında yaşanan hareketlilik ve telaş kameralar tarafından görüntülendi.

YORUMLAR
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Alevlerin tehdit ettiği bölge tahliye edildi Alevlerin tehdit ettiği bölge tahliye edildi Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Marmaris'te çıkan yangınla ilgili konuştu: 144 arazöz, 13 dozer yangına müdahale ediyor Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Marmaris'te çıkan yangınla ilgili konuştu: 144 arazöz, 13 dozer yangına müdahale ediyor
Kaynak: İHA

Marmaris, Muğla, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Alevlerin tehdit ettiği bölge tahliye edildi - Son Dakika

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