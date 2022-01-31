Alevlerin yükseldiği 2 ev küle döndü - Son Dakika

Denizli'nin Honaz ilçesinde bir evde çıkan alevlerin bitişiğindeki binaya da sıçraması sonucu çıkan yangında 2 ev küle döndü.

Yangın; Honaz ilçesi Haydar Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; Ramazan K.'ye ait evde henüz belirlenemeyen nedenden dolayı alevler yükseldi. Yükselen alevler ardından Ramazan K.'nin akrabası olan Fikret K.'nin evine de sıçradı. İlçenin bir çok noktasından görülen alevleri gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevleri kontrol altına almak için çalışmalarına başladı. Yaklaşık 2 saat süren müdahalenin ardından alevler söndürüldü. Çıkan yangında 2 ev küle döndü. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. - DENİZLİ