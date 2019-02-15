Son Dakika Haberleri: Alex de Souza, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'ni Ziyaret Etti

Alex de Souza, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'ni Ziyaret Etti

1 saat önce

Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Alex de Souza, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'ni ziyaret etti.

Alex de Souza, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'ni Ziyaret Etti, System.String[]
Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Alex de Souza, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'ni ziyaret etti.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, 2004-2012 yılları arasında Fenerbahçe forması giyen Alex tesislerde İdari Menajer Volkan Ballı, Sportif Direktör Damien Comolli, Teknik Direktör Ersun Yanal, futbolcular ve kulüp personeliyle bir araya geldi.

Tesislerde sıcak bir şekilde karşılanan Alex de Souza, Fenerbahçe'nin antrenmanını da takip etti.

Alex, sarı-lacivertli takımın Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında yarın Atiker Konyaspor ile Ülker Stadı'nda yapacağı maçı takip edecek.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 08:37 Kaynak: AA

Volkan Ballı, Can Bartu Tesisleri, Fenerbahçe, Spor
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