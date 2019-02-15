Fenerbahçe
'nin eski futbolcusu Alex de Souza, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri
'ni ziyaret etti.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, 2004-2012 yılları arasında Fenerbahçe forması giyen Alex tesislerde İdari Menajer Volkan Ballı
, Sportif Direktör Damien Comolli, Teknik Direktör Ersun Yanal
, futbolcular ve kulüp personeliyle bir araya geldi.
Tesislerde sıcak bir şekilde karşılanan Alex de Souza, Fenerbahçe'nin antrenmanını da takip etti.
Alex, sarı-lacivertli takımın Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında yarın Atiker Konyaspor
ile Ülker Stadı
'nda yapacağı maçı takip edecek.