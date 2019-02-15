Son Dakika Haberleri: Alex de Souza, Fenerbahçe'de İdari, Teknik Heyet ve Futbolcularla Bir Araya Geldi

Alex de Souza, Fenerbahçe'de İdari, Teknik Heyet ve Futbolcularla Bir Araya Geldi

1 saat önce

İSTANBUL / DHAFenerbahçe'nin eski futbolcusu Alex de Souza, Sarı-lacivertlilerin Can Bartu Tesisleri'ni gezdi.

Alex de Souza, Fenerbahçe'de İdari, Teknik Heyet ve Futbolcularla Bir Araya Geldi, System.String[]
İSTANBUL/ DHA

Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Alex de Souza, Sarı-lacivertlilerin Can Bartu Tesisleri'ni gezdi.

Sarı-lacivertli takımın Atiker Konyaspor ile oynayacağı maçı izlemek için geldiği Türkiye'de uzun yıllar formasını terlettiği eski kulübü Fenerbahçe'yi ziyaret eden Alex de Souza, Can Bartu Tesisleri'nde İdari Menajer Volkan Ballı, Sportif Direktör Damien Comolli, Teknik Direktör Ersun Yanal, teknik heyet, futbolcular ve tesis personeliyle bir araya geldi. Fenerbahçe Kulübü'nden yapılan açıklamaya göre sıcak ve samimi bir şekilde karşılanan Alex, bol bol sohbet edip hasret giderdi.

Uzun yıllar sonra Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'ne ayak basan Alex, Sarı-lacivertli takımın Atiker Konyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdüğü tesislerde akşam antrenmanını da izledi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 08:29 Kaynak: DHA

DHA, Can Bartu Tesisleri, Fenerbahçe, Spor
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