Alex de Souza, futbola başladığı Sao Paulo'da antrenör oldu

Fenerbahçe'nin Brezilyalı eski yıldızı Alex de Souza, ülkesinin takımlarından Sao Paulo'da antrenörlük görevine getirildiğini açıkladı.

Fenerbahçe'nin Brezilyalı eski yıldızı Alex de Souza, ülkesinin takımlarından Sao Paulo'da antrenörlük görevine getirildiğini açıkladı. Souza, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, resmi sözleşmeyi bugün imzaladığını belirtti.Futbola ilk başladığı Sao Paulo'da şimdi antrenör olarak görev alacağına vurgu yapan Brezilyalı, şu ifadeleri kullandı; "04/02/95, Futbolda ilk profesyonel maçım. 02/04/21, Antrenör olarak sözleşmem başlıyor. Tarihlerin tesadüfü.. Aynı hisler ve aynı tutku.."



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