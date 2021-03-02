Alex de Souza'nın heykeline otomobil çarptı - Son Dakika

Alex de Souza'nın heykeline otomobil çarptı

02.03.2021 05:19

Kadıköy'de bulunan eski Fenerbahçeli futbolcu Alex de Souza'nın heykeline otomobil çarptı.

Kadıköy'de bulunan eski Fenerbahçeli futbolcu Alex de Souza'nın heykeline otomobil çarptı. Heykelin alt kısmında bulunan mermer bölümde küçük çaplı hasar oluşurken, sürücü kazayı yara almadan atlattı.

Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu Stadı güzergahı üzerindeki Yoğurtçu Parkı'nın önündeki alanda yaptırılan Alex de Souza'nın heykeline, iddiaya göre yağış sebebiyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil çarptı. Otomobilin çarptığı Alex de Souza heykelinin alt bölümündeki mermer kısımda küçük çaplı hasar oluştu. Ayrıca heykelin önünde bulunan demir parmaklıklar ve kaldırımdaki elektrik direği de yıkıldı.

Öte yandan, edinilen bilgiye göre otomobil sürücüsü kazayı yara almadan atlattı. - İSTANBUL

Alex de Souza'nın heykeline otomobil çarptı
Alex de Souza'nın heykeline otomobil çarptı
Alex de Souza'nın heykeline otomobil çarptı
Alex de Souza'nın heykeline otomobil çarptı

Fenerbahçe, Otomobil, Kadıköy, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Alex de Souza'nın heykeline otomobil çarptı - Son Dakika


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