Alex de Souza, teknik adamlık kariyerindeki ilk resmi maçında zafer elde etti

Alex de Souza, antrenörlüğe ilk adımını atmış ve ve Brezilya'nın köklü ekiplerinden Sao Paulo'da nisan ayında U20 Takımı'nın yeni teknik direktörü olmuştu.
Alex De Souza, Sao Paulo U20 takımıyla teknik direktör olarak ilk resmi maçına Atletico Paranaense karşısında çıktı ve galibiyetle tanıştı. Sao Paulo'nun golünü 41'de Marquinhos kaydetti.
Alex de Souza, geçtiğimiz aylarda takımını hazırlık karşılaşmasında bilerek 10 kişi oynatmış ve mücadeleyi 8-0'la kazanmıştı. Takımına sert bir futbol karakteri aşılayan Alex, sahada 10 kişi kalmaları halinde hazırlıksız yakalanmamak adına bu hamleyi erkenden ezberletmişti.
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