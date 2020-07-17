Alex Hamilton, Galatasaray'da

Galatasaray Doğa Sigorta, ABD'li guard Alex Hamilton ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı.

Sarı kırmızılı kulübün resmi intrernet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: "Galatasaray Doğa Sigorta Erkek Basketbol Takımımız yeni sezon transfer çalışmaları kapsamında Birleşik Amerikalı guard Alex Hamilton ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı. Alex Hamilton'a hoş geldin dileklerimizi iletir, formamızla başarılı ve sağlıklı bir sezon dilerken takımıyla devam eden play-off mücadelesinde de başarılar temenni ederiz."