Alex Hamilton, Galatasaray'da
Galatasaray Doğa Sigorta, ABD'li guard Alex Hamilton ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı.
Galatasaray Doğa Sigorta, ABD'li guard Alex Hamilton ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı.
Sarı kırmızılı kulübün resmi intrernet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: "Galatasaray Doğa Sigorta Erkek Basketbol Takımımız yeni sezon transfer çalışmaları kapsamında Birleşik Amerikalı guard Alex Hamilton ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı. Alex Hamilton'a hoş geldin dileklerimizi iletir, formamızla başarılı ve sağlıklı bir sezon dilerken takımıyla devam eden play-off mücadelesinde de başarılar temenni ederiz."
Haber Yayın Tarihi: 17.07.2020 20:07 Kaynak: DHA
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