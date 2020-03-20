ALEX HEYKELİNE MASKE VE ELDİVEN TAKTILAR - Son Dakika
Son Dakika Güncel ALEX HEYKELİNE MASKE VE ELDİVEN TAKTILAR - Son Dakika

ALEX HEYKELİNE MASKE VE ELDİVEN TAKTILAR

29 dakika önce

Fenerbahçe taraftarları, Kadıköy'deki Alex de Souza heykeline maske ve eldiven taktı.

ALEX HEYKELİNE MASKE VE ELDİVEN TAKTILAR, System.String[]

Fenerbahçe taraftarları, Kadıköy'deki Alex de Souza heykeline maske ve eldiven taktı.

"GÜLMEYE DE İHTİYAÇ VAR"

Koronavirüs salgınının ardından insanlar gerek eldiven ve maske takarak, gerekse kolonya ve dezenfektan kullanarak çeşitli önlemler almaya başladı. Fenerbahçe taraftarları da Kadıköy Osmanağa'da bulunan Alex de Souza heykeline maske ve eldiven taktı. Heykelin fotoğrafını çeken Devrim Erdoğan, "Bence güzel olmuş. İnsanların artık biraz bilinçlenmesi lazım. En azından burada gördüklerinde akıllarında bir şey uyanır. Sonuçta gülmeye de, hatırlamaya da ihtiyaç var. Bu dönemde virüs kadar panik ve korkularında tehlikeli olduğunu düşünüyorum. Sakin olup, uyulması gerekenler uyup daha rahat bir şekilde yaşanabilir" dedi.

Futbolcu Alex de Souza ise sosyal medya hesabından maskeli ve eldivenli heykelin fotoğrafını paylaşarak teşekkür etti.

Görüntü Dökümü:

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-Heykelden ve eldiven ile maskeden görüntü

-Devrim Erdoğan ile röp.

-Muhabir Anonsu (Müge YARIMBATMAN)

-Alex'in teşekkür fotoğrafı

-Genel ve detay görüntüler


- İstanbul
Koronavirüs, Fenerbahçe, Kadıköy, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.03.2020 05:26 Kaynak: DHA

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