ALEX HEYKELİNE MASKELİ VE ELDİVENLİ KORONAVİRÜS ÖNLEMİ - Son Dakika
Son Dakika Güncel ALEX HEYKELİNE MASKELİ VE ELDİVENLİ KORONAVİRÜS ÖNLEMİ - Son Dakika

ALEX HEYKELİNE MASKELİ VE ELDİVENLİ KORONAVİRÜS ÖNLEMİ

26 dakika önce

Fenerbahçe taraftarları, Kadıköy'deki Alex de Souza heykeline maske ve eldiven taktı.

Fenerbahçe taraftarları, Kadıköy'deki Alex de Souza heykeline maske ve eldiven taktı.

'GÜLMEYE DE İHTİYAÇ VAR

Koronavirüs salgınının ardından insanlar gerek eldiven ve maske takarak, gerekse kolonya ve dezenfektan kullanarak çeşitli önlemler almaya başladı. Fenerbahçe taraftarları da Kadıköy Osmanağa'da bulunan Alex de Souza heykeline maske ve eldiven taktı. Heykelin fotoğrafını çeken Devrim Erdoğan, 'Bence güzel olmuş. İnsanların artık biraz bilinçlenmesi lazım. En azından burada gördüklerinde akıllarında bir şey uyanır. Sonuçta gülmeye de, hatırlamaya da ihtiyaç var. Bu dönemde virüs kadar panik ve korkularında tehlikeli olduğunu düşünüyorum. Sakin olup, uyulması gerekenler uyup daha rahat bir şekilde yaşanabilir dedi.

Futbolcu Alex de Souza ise sosyal medya hesabından maskeli ve eldivenli heykelin fotoğrafını paylaşarak teşekkür etti.

ALEX HEYKELİNE MASKELİ VE ELDİVENLİ KORONAVİRÜS ÖNLEMİ

Koronavirüs, Fenerbahçe, Kadıköy, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.03.2020 05:29 Kaynak: DHA

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Caminin kapalı olmasına sinirlenen vatandaş, kapıyı zorlayarak kırmak istedi
Koronavirüse yakalanan Favalli, yaşadıklarını anlattı Koronavirüs yüzünden kan stokları azalan Kızılay çağrı yaptı: Kan bağışında virüs bulaşmaz ABD, koronavirüs salgınına karşı nükleer savaş planını devreye sokacak
Son Dakika: Hazine ve Maliye Bakanlığı, 2 bin kişiyi işe alacak Son Dakika: Hazine ve Maliye Bakanlığı, 2 bin kişiyi işe alacak         
11:18
Çinli yetkililer, salgın tehlikesine ilk kez dikkat çeken doktorun ailesinden özür diledi Çinli yetkililer, salgın tehlikesine ilk kez dikkat çeken doktorun ailesinden özür diledi         
10:46
Karantinadan olan Ender Saraç'ın koronavirüs test sonucu negatif çıktı Karantinadan olan Ender Saraç'ın koronavirüs test sonucu negatif çıktı         
10:22
Japonya futbol liglerinde küme düşme kaldırıldı Japonya futbol liglerinde küme düşme kaldırıldı         
10:04
Son Dakika: 2019 yılında Türkiye'de işsiz sayısı 932 bin kişi arttı Son Dakika: 2019 yılında Türkiye'de işsiz sayısı 932 bin kişi arttı         
10:01
Erdoğan'ın sözleriyle duygulanan Fahrettin Koca, gözyaşlarına hakim olamadı Erdoğan'ın sözleriyle duygulanan Fahrettin Koca, gözyaşlarına hakim olamadı         
09:33
Arkadaşına mesaj atarak eşinin yerini tespit eden adam, boşanmak üzere olduğu karısını öldürdü Arkadaşına mesaj atarak eşinin yerini tespit eden adam, boşanmak üzere olduğu karısını öldürdü         
09:17
40 milyon insanın yaşadığı eyalette koronavirüs sebebiyle sokağa çıkma yasağı getirildi 40 milyon insanın yaşadığı eyalette koronavirüs sebebiyle sokağa çıkma yasağı getirildi         
05:58
Koronavirüs salgını sebebiyle peygamberin mescidinde bulunmak ve namaz kılmak yasaklandı Koronavirüs salgını sebebiyle peygamberin mescidinde bulunmak ve namaz kılmak yasaklandı         
03:18
Furkan Korkmaz'ın forma giydiği Philadelphia 76ers'ta 3 kişide koronavirüs tespit edildi Furkan Korkmaz'ın forma giydiği Philadelphia 76ers'ta 3 kişide koronavirüs tespit edildi         
02:17
Koronavirüs sebebiyle kısmi sokağa çıkma yasağının olduğu Fransa'da polis, evsizlere ceza kesti Koronavirüs sebebiyle kısmi sokağa çıkma yasağının olduğu Fransa'da polis, evsizlere ceza kesti         
00:58
Türkiye'de son 24 saatte yapılan 1981 koronavirüs testinden 168'i pozitif çıktı Türkiye'de son 24 saatte yapılan 1981 koronavirüs testinden 168'i pozitif çıktı         
23:58
İdlib'de radikal grupların roketli saldırısında 2 askerimiz şehit oldu, 1 askerimiz yaralandı İdlib'de radikal grupların roketli saldırısında 2 askerimiz şehit oldu, 1 askerimiz yaralandı         
23:26
Umreden dönen bir vatandaşın koronavirüs testi pozitif çıktı Umreden dönen bir vatandaşın koronavirüs testi pozitif çıktı         
23:20
ABD, koronavirüs nedeniyle küresel seyahat uyarısını 4. seviyeye çıkardı ABD, koronavirüs nedeniyle küresel seyahat uyarısını 4. seviyeye çıkardı         
22:55
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.03.2020 17:56:16. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: ALEX HEYKELİNE MASKELİ VE ELDİVENLİ KORONAVİRÜS ÖNLEMİ - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]