Alex Kadıköy'de
53 dakika önce
Mustafa AKIN - İSTANBUL / DHAFenerbahçe'nin efsane kaptanlarından Alex de Souza, Atiker Konyaspor ile oynanan maçı locadan izledi.
Mustafa AKIN - İSTANBUL/ DHA Fenerbahçe
'nin efsane kaptanlarından Alex de Souza, Atiker Konyaspor
ile oynanan maçı locadan izledi.
Geçtiğimiz günlerde Türkiye
'ye gelen Alex de Souza, Sarı-lacivertli kulübü ziyaret etmişti. Alex, Fenerbahçe'nin Atiker Konyaspor ile Kadıköy
'de oynadığı maçı da locadan takip etti. Taraftarın yoğun ilgisi ve destek tezahüratları ile karşılaşan Alex, tribünleri selamlayarak karşılık verdi.
LAR: Cemal YURTTAŞ
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Haber Yayın Tarihi : 16.02.2019 08:23 Kaynak: DHA
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