Son Dakika Haberleri: Alex Kadıköy'de

Alex Kadıköy'de

53 dakika önce

Mustafa AKIN - İSTANBUL / DHAFenerbahçe'nin efsane kaptanlarından Alex de Souza, Atiker Konyaspor ile oynanan maçı locadan izledi.

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Mustafa AKIN - İSTANBUL/ DHA

Fenerbahçe'nin efsane kaptanlarından Alex de Souza, Atiker Konyaspor ile oynanan maçı locadan izledi. 

Geçtiğimiz günlerde Türkiye'ye gelen Alex de Souza, Sarı-lacivertli kulübü ziyaret etmişti. Alex, Fenerbahçe'nin Atiker Konyaspor ile Kadıköy'de oynadığı maçı da locadan takip etti. Taraftarın yoğun ilgisi ve destek tezahüratları ile karşılaşan Alex, tribünleri selamlayarak karşılık verdi.

LAR: Cemal YURTTAŞ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.02.2019 08:23 Kaynak: DHA

Fenerbahçe, Kadıköy, DHA, Atiker Konyaspor, Spor
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