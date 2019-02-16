Alex Kadıköy'de
50 dakika önce
Fenerbahçe'nin efsane futbolcusu Alex de Souza, Fenerbahçe-Konyaspor müsabakasını locadan takip ediyor.
Fenerbahçe
'nin efsane futbolcusu Alex de Souza, Fenerbahçe- Konyaspor
müsabakasını locadan takip ediyor. Süper Lig'de Fenerbahçe ile Konyaspor arasında oynanan müsabakayı sarı-lacivertlilerin efsane futbolcusu Alex de Souza'da takip ediyor. Şükrü Saraçoğlu Stadı
'nda locada yerini alan Alex'e sarı-lacivertli taraftarlar destek tezahüratlarında bulunurken Alex ise tribünleri selamlayarak teşekkür etti.
(Ozan Buğra Koşar - Mehmet Şirin
Topaloğlu/İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 16.02.2019 08:26 Kaynak: İHA
Fenerbahçeli Efsane Alex de Souza, Konyaspor Maçını Tribünde Takip Etti
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