Son Dakika Haberleri: Alex Kadıköy'de

Alex Kadıköy'de

50 dakika önce

Fenerbahçe'nin efsane futbolcusu Alex de Souza, Fenerbahçe-Konyaspor müsabakasını locadan takip ediyor.

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Fenerbahçe'nin efsane futbolcusu Alex de Souza, Fenerbahçe- Konyaspor müsabakasını locadan takip ediyor. Süper Lig'de Fenerbahçe ile Konyaspor arasında oynanan müsabakayı sarı-lacivertlilerin efsane futbolcusu Alex de Souza'da takip ediyor. Şükrü Saraçoğlu Stadı'nda locada yerini alan Alex'e sarı-lacivertli taraftarlar destek tezahüratlarında bulunurken Alex ise tribünleri selamlayarak teşekkür etti.

(Ozan Buğra Koşar - Mehmet Şirin Topaloğlu/İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.02.2019 08:26 Kaynak: İHA

Konyaspor, Fenerbahçe, Güncel
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