Alex Oxlade-Chamberlain Lie Dedektör Testiyle Yüzleşiyor
17 dakika önce
Liverpool orta saha oyuncusu Alex Oxlade-Chamberlain, Kop Kids'in Andy Robertson, Sadio Mane ve Virgil van Dijk ile ilgili soruşturması sırasında Lie Detector testimizi aldı.
Liverpool
Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 02:06
orta saha oyuncusu Alex Oxlade-Chamberlain, Kop Kids'in Andy Robertson, Sadio Mane ve Virgil van Dijk ile ilgili soruşturması sırasında Lie Detector testimizi aldı.
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