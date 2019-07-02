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Alex Oxlade-Chamberlain Lie Dedektör Testiyle Yüzleşiyor

17 dakika önce

Liverpool orta saha oyuncusu Alex Oxlade-Chamberlain, Kop Kids'in Andy Robertson, Sadio Mane ve Virgil van Dijk ile ilgili soruşturması sırasında Lie Detector testimizi aldı.

Liverpool orta saha oyuncusu Alex Oxlade-Chamberlain, Kop Kids'in Andy Robertson, Sadio Mane ve Virgil van Dijk ile ilgili soruşturması sırasında Lie Detector testimizi aldı.
Alex Oxlade-Chamberlain Lie Dedektör Testiyle Yüzleşiyor
Kaynak: Dugout

Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 02:06 
Alex Oxlade Chamberlain, sadio mane, Liverpool, Spor
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