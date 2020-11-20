Alex Perez Fenerbahçe'de
20.11.2020 16:23
Fenerbahçe Beko, Bahçeşehir Koleji'nde forma giyen ABD'li oyun kurucu Alex Perez'i transfer etti.
Fenerbahçe Beko, Bahçeşehir Koleji'nde forma giyen ABD'li oyun kurucu Alex Perez'i transfer etti.
Konuyla ilgili Bahçeşehir Koleji'nden yapılan açıklamada, "Bu sezon başından itibaren formamızı giyen Alex Daniel Perez Kauffman'ın transferi konusunda Fenerbahçe Beko ile anlaşma sağlanmıştır. Alex'e kariyerinin yeni sayfasında sağlık ve başarı diliyoruz. Her şey için teşekkürler Alex!" denildi. Sarı-lacivertliler, 27 yaşındaki oyuncunun lisansı da çıkardı.
(İHA)
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