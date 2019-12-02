Alex Poythress Galatasaray Doğa Sigorta'da

Sarı kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, NBA'da Philadelphia, Indiana ve Atlanta formaları giyen son olarak ise CBA takımlarından Jilin Northeast Tigers oynayan 26 yaşında ve 2.06 cm boyundaki uzun forvet/pivot ile sezon sonuna kadar anlaşmaya varıldığı ifade edildi.



Galatasaray Doğa Sigorta Başantrenörü Ertuğrul Erdoğan yeni transfer Alex Poythress'i değerlendirdi, Alex'in çok özel bir oyuncu. olduğunu ifade eden Erdoğan şöyle konuştu:



"Aslında bizim yazın da ilgilendiğimiz ama bizim bütçemizin çok uzağında kalan bir oyuncuydu. Ama bizim scouting ekibimizin 'Avrupa'ya gelmeye aday oyuncular' listesinde olan bir isimdi. Dolayısıyla takibimizde olan bir oyuncuydu. Ben Moore'a göre tabii ki farklı bir oyuncu. Hücum tarafında daha avantajları olan ama savunma olarak bana göre onun biraz gerisinde olan bir oyuncu. Avrupa basketboluna adapte olduğunda çok çabuk üst noktalara geleceğine inandığım bir oyuncu. Ümit ediyorum sezonun geri kalanında hem o bize, hem de biz ona katkı sağlarız. Çünkü bu hamleyi yaparken maalesef hem Greg, Ayberk ve Marko'nun sakatlıklarını düşünerek hem de bu sakatlıkların uzun vadede bize getirebileceği sıkıntıları düşünerek hareket ettik. Şu an Alex için en önemli nokta Amerikan basketbolundan Avrupa basketboluna geçiş konusundaki adaptasyonu. Burada da Aaron Harrison'ın katkı yapacağını düşünüyorum. Aaron ile gerçekten çok yakın arkadaşlar. Bu transferi bizim açımızdan çok önemli bir transfer olarak görüyorum. Sezonun böyle bir noktasında sizden ayrılan bir oyuncunun yerine bu kadar kaliteli bir oyuncu bulmak da önemli bir başarı, bunun da altını çizmek istiyorum."



Şube Genel Menajeri Ömer Yalçınkaya ise şöyle konuştu;



"Alex Poythress bence Avrupa basketboluna adapte olduğunda kendi pozisyonunun en atlet ve en dominant oyuncularından biri olma potansiyeline sahip. Bunu koç ekibiyle birçok kez değerlendirdik. Hem 4 numara hem 5 pozisyonunda oynayabilecek bir oyuncu. Bize çok katkı sağlayacağını düşünüyoruz. Bu sezonun geri kalanında iyi bir birliktelik olacağını umuyoruz.



