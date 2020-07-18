Alex sağlığına kavuştu yaşam alanına bırakıldı - Son Dakika

Alex sağlığına kavuştu yaşam alanına bırakıldı

Malatya'nın cadde ve sokaklarında yürüyen herkesin tanıdığı, sevimliliğiyle Malatyalıların gönlüne girmiş, protokol köpeği (Alex) Büyükşehir Belediyesi Hayvan Barınağı ve Rehabilitasyon Merkezinde 3 gün tedavi edilerek yaşam alanına geri bırakıldı.

Malatya'nın cadde ve sokaklarında yürüyen herkesin tanıdığı, sevimliliğiyle Malatyalıların gönlüne girmiş, protokol köpeği (Alex) Büyükşehir Belediyesi Hayvan Barınağı ve Rehabilitasyon Merkezinde 3 gün tedavi edilerek yaşam alanına geri bırakıldı.

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Yaşadığı cilt hastalığı nedeniyle hareketsiz kalan ve çocukların ihbarıyla harekete geçen Büyükşehir Belediyesi, Alex'i rehabilitasyon merkezine getirerek 3 gün boyunca tedavi etti. Aşıları ve kontrolleri yapılan Alex, sağlığına kavuşmasıyla birlikte tekrar yaşam alanına bırakıldı.


3 günlük yokluğu hemen fark edilen Alex'le ilgili açıklamalarda bulunan Büyükşehir Belediyesi Hayvan Barınağı ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürü Veteriner Sami Altaş, Alex'in egzema diye tabir edilen bir cilt rahatsızlığı yaşadığını söyledi. Altaş, "Malatya kamuoyunda herkes onu protokol köpeği olarak tanıyor. Gelen ihbarla birlikte harekete geçerek Alex bulunduğu yerden alarak geçici bakım evimize getirdik. Egzema kaynaklı bir cilt hastalığı tespit ettik. 2011 yılından beri her türlü tedavilerini, aşılarını yapıyorduk. 3 gün boyunca burada tedavi ettik. Kuduz ve parazit aşılarını yaptık. Sağlığına kavuşmuş durumda, Alex'i tekrar yaşam alanına bırakacağız" dedi. - MALATYA

Malatya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.07.2020 17:41 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Alex sağlığına kavuştu yaşam alanına bırakıldı - Son Dakika
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