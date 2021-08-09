Alex Teixeira, İstanbul'da - Son Dakika

Beşiktaş'ın yeni transferi Brezilyalı Alex Teixeira, İstanbul'a geldi. Siyah-beyazlılar, 31 yaşındaki oyuncuyla 3+1 yıllık sözleşme imzalayacak

Çin Ligi ekibi JS Suning'le sözleşmesi sona erdikten sonra boşta kalan Brezilyalı oyuncu Alex Teixeira'yla anlaşan Beşiktaş, yıldız oyuncuyu İstanbul'a getirdi. İstanbul Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne inen Teixeira'yı kulüp yetkilileri karşıladı. Sambacıya korona virüs önlemleri kapsamında karantina uygulanacağı için havaalanına taraftarlar alınmazken, Sağlık Bakanlığı'ndan bir ekip, oyuncunun kalacağı otelde test yapacak. 7 gün sonra Alex Teixeira bir test daha uygulanacak ve ardından karantina süresi sona erecek.

(Tuncer Cengiz/İHA)