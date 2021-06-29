Alex Teixeira'nın kartal pençeli pozu, siyah-beyazlıları heyecanlandırdı

Adı sık sık Beşiktaş'la anılan Alex Teixeira'nın kartal pençesi yaptığı pozu, sosyal medyayı salldı. Siyah-beyazlı kulübün Brezilyalı yıldızla mali şartlarda anlaşma zemini aradığı süreçte bu fotoğrafın gelmesi, transferde artık sona yaklaşıldığı şeklinde yorumlandı.
NTV Spor'da yer alan habere göre Beşiktaş'ın transfer gündeminde olan Alex Teixeira yıllık 3,5 milyon euro ücret talep ederken 5 milyon euro da imza parası istedi.
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