Alex Teixeira'nın kartal pençeli pozu, siyah-beyazlıları heyecanlandırdı

Adı sık sık Beşiktaş'la anılan Alex Teixeira'nın kartal pençesi yaptığı pozu, sosyal medyayı salldı. Siyah-beyazlı kulübün Brezilyalı yıldızla mali şartlarda anlaşma zemini aradığı süreçte bu fotoğrafın gelmesi, transferde artık sona yaklaşıldığı şeklinde yorumlandı.

5 MİLYON EURO İMZA PARASI İSTEDİ

NTV Spor'da yer alan habere göre Beşiktaş'ın transfer gündeminde olan Alex Teixeira yıllık 3,5 milyon euro ücret talep ederken 5 milyon euro da imza parası istedi.