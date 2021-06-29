Üye Girişi
Alex Teixeira'nın kartal pençeli pozu, siyah-beyazlıları heyecanlandırdı - Son Dakika

Alex Teixeira'nın kartal pençeli pozu, siyah-beyazlıları heyecanlandırdı

29.06.2021 17:02
Alex Teixeira'nın kartal pençeli pozu, siyah-beyazlıları heyecanlandırdı, System.String[]

Beşiktaş'ın yıldız oyuncusu Josef de Souza sosyal medyadan yaptığı paylaşımla taraftarı heyecanlandırdı. Brezilyalı futbolcu, siyah-beyazlıların uzun süredir gündeminde yer alan Alex Teixeira'nın kartal pençesi yaptığı pozu paylaştı. Josef'in bu hareketi sonrası siyah-beyazlı taraftarlar, Teixeira'nın transfer edileceğine yönelik inançlarının arttığını belirtti.

Adı sık sık Beşiktaş'la anılan Alex Teixeira'nın kartal pençesi yaptığı pozu, sosyal medyayı salldı. Siyah-beyazlı kulübün Brezilyalı yıldızla mali şartlarda anlaşma zemini aradığı süreçte bu fotoğrafın gelmesi, transferde artık sona yaklaşıldığı şeklinde yorumlandı.

5 MİLYON EURO İMZA PARASI İSTEDİ

NTV Spor'da yer alan habere göre Beşiktaş'ın transfer gündeminde olan Alex Teixeira yıllık 3,5 milyon euro ücret talep ederken 5 milyon euro da imza parası istedi.

Josef de Souza'nın paylaşımı taraftarı heyecanlandırdı! Alex Teixeira'dan kartal pençeli poz
Alex Teixeira'nın kartal pençeli pozu, siyah-beyazlıları heyecanlandırdı

Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Alex Teixeira'nın kartal pençeli pozu, siyah-beyazlıları heyecanlandırdı - Son Dakika Spor


YORUMLAR
500

Son Dakika

Sebze ve meyvelerin satışında sistem değişti! Marketlerde yeni dönem 1 Temmuz 2022'de başlıyor 16:54 Sebze ve meyvelerin satışında sistem değişti! Marketlerde yeni dönem 1 Temmuz 2022'de başlıyor Son Dakika: Bakan Koca'dan müjde: Spor müsabakaları, alınacak tedbirlerle seyircili oynanabilecek 16:50 Son Dakika: Bakan Koca'dan müjde: Spor müsabakaları, alınacak tedbirlerle seyircili oynanabilecek Elmalı davasında istismar edilen iki kardeşin, tahliye edilen anne ve üvey babası, ifadelerinde çocukları suçlamış 16:15 Elmalı davasında istismar edilen iki kardeşin, tahliye edilen anne ve üvey babası, ifadelerinde çocukları suçlamış
Tavuğun önlenemez yükselişi! 4 ayda fiyat 8 TL birden arttı 15:54 Tavuğun önlenemez yükselişi! 4 ayda fiyat 8 TL birden arttı Lüks rezidansta korkunç olay! Çıplak halde bulunan kadının tırnağındaki DNA sır perdesini araladı 15:37 Lüks rezidansta korkunç olay! Çıplak halde bulunan kadının tırnağındaki DNA sır perdesini araladı Kılıçdaroğlu'ndan 15:27 Kılıçdaroğlu'ndan "Üniversite sınavı kaldırılsın" diyen Bahçeli'ye yanıt gecikmedi
Emeklilerden yeni talep: Bayram ikramiyeleri asgari ücret artışına endekslensin 15:18 Emeklilerden yeni talep: Bayram ikramiyeleri asgari ücret artışına endekslensin Geriye güldüren skeçleri kaldı! Usta sanatçı Ali Demirel son yolculuğuna uğurlandı 15:07 Geriye güldüren skeçleri kaldı! Usta sanatçı Ali Demirel son yolculuğuna uğurlandı

Son Dakika Haberleri
17:03 Standart altının kilogramı 496 bin 500 liraya yükseldi
17:02 Alex Teixeira'nın kartal pençeli pozu, siyah-beyazlıları heyecanlandırdı
16:52 Son Dakika: Delta varyantı vaka sayısı 224'e çıkarken, görülen il sayısı 16'dan 26'ya çıktı
16:50 Son Dakika: Bakan Koca'dan müjde: Spor müsabakaları, alınacak tedbirlerle seyircili oynanabilecek
16:17 Afyonkarahisar'da oynanan amatör futbol maçında kavga çıktı! Taraflar zor ayırıldı
16:14 Elmalı davasında istismar edilen iki kardeşin, tahliye edilen anne ve üvey babası, ifadelerinde çocukları suçlamış
16:07 Gözyaşlarını zor tuttu! Elmalı'daki istismar davasıyla ilgili haberi sunan spikerin zor anları
15:57 Eğitim uçağı zorunlu iniş sırasında düştü! Pilotların sağlık durumu iyi
15:27 Kılıçdaroğlu'ndan "Üniversite sınavı kaldırılsın" diyen Bahçeli'ye yanıt gecikmedi
15:22 İstanbul Valiliği'nden Peker'in iddialarına karşılık Cihan Ekşioğlu açıklaması: Koruma ekibi değil bir yakın koruma verildi
Standart altının kilogramı 496 bin 500 liraya yükseldi Standart altının kilogramı 496 bin 500 liraya yükseldi         
17:03
Son Dakika: Delta varyantı vaka sayısı 224'e çıkarken, görülen il sayısı 16'dan 26'ya çıktı Son Dakika: Delta varyantı vaka sayısı 224'e çıkarken, görülen il sayısı 16'dan 26'ya çıktı         
16:52
Afyonkarahisar'da oynanan amatör futbol maçında kavga çıktı! Taraflar zor ayırıldı Afyonkarahisar'da oynanan amatör futbol maçında kavga çıktı! Taraflar zor ayırıldı         
16:18
Gözyaşlarını zor tuttu! Elmalı'daki istismar davasıyla ilgili haberi sunan spikerin zor anları Gözyaşlarını zor tuttu! Elmalı'daki istismar davasıyla ilgili haberi sunan spikerin zor anları         
16:08
Korkunç kazada babasını kaybetti, çaresizce başında ağladı Korkunç kazada babasını kaybetti, çaresizce başında ağladı         
15:48
Korkutan kurbanlık ahırdan dışarı çıkarılmıyor! 1 ton 300 kiloluk dev kurbanlık alıcısını bekliyor Korkutan kurbanlık ahırdan dışarı çıkarılmıyor! 1 ton 300 kiloluk dev kurbanlık alıcısını bekliyor         
15:33
İstanbul Valiliği'nden Peker'in iddialarına karşılık Cihan Ekşioğlu açıklaması: Koruma ekibi değil bir yakın koruma verildi İstanbul Valiliği'nden Peker'in iddialarına karşılık Cihan Ekşioğlu açıklaması: Koruma ekibi değil bir yakın koruma verildi         
15:23
Müge Anlı'da kayıp olarak aranan doktor içini döktü: Programa çıktığım için sevgilim benden ayrıldı Müge Anlı'da kayıp olarak aranan doktor içini döktü: Programa çıktığım için sevgilim benden ayrıldı         
15:15
Son Dakika! Elmalı'da iki kardeşin istismarına ilişkin AK Parti'den açıklama: Faillerin en ağır cezayı alması en büyük temennimiz Son Dakika! Elmalı'da iki kardeşin istismarına ilişkin AK Parti'den açıklama: Faillerin en ağır cezayı alması en büyük temennimiz         
14:42
5 şehir hastanesiyle ilgili Rönesans Holding'den açıklama: Satış ya da devri söz konusu değil 5 şehir hastanesiyle ilgili Rönesans Holding'den açıklama: Satış ya da devri söz konusu değil         
14:16
Kanal İstanbul tartışmalarına Bahçeli de dahil oldu: Firmaların ödemeleri yasal güvence altına alınmalı Kanal İstanbul tartışmalarına Bahçeli de dahil oldu: Firmaların ödemeleri yasal güvence altına alınmalı         
12:06
Eşini fuhşa götürdüğünü sanıp taksiciye ateş açtı Eşini fuhşa götürdüğünü sanıp taksiciye ateş açtı         
10:48
Erdoğan'ın müjdesini verdiği destek 1 Temmuzda başlıyor! Vatandaş100 bin lira yerine 20 bin lira faiz ödenecek Erdoğan'ın müjdesini verdiği destek 1 Temmuzda başlıyor! Vatandaş100 bin lira yerine 20 bin lira faiz ödenecek         
10:06
Fatura şehre kesildi! 30'a yakın profesörün istifa ettiği hastanenin başhekimi: Oğlum bile gitmek istiyor Fatura şehre kesildi! 30'a yakın profesörün istifa ettiği hastanenin başhekimi: Oğlum bile gitmek istiyor         
09:56
Bahar Candan'ın Sedat Peker'le ilgili sözleri dalga konusu oldu Bahar Candan'ın Sedat Peker'le ilgili sözleri dalga konusu oldu         
22:12
Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin, leopar desenli bikinisiyle ağızları açık bıraktı Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin, leopar desenli bikinisiyle ağızları açık bıraktı         
20:36
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.06.2021 17:13:05. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Alex Teixeira'nın kartal pençeli pozu, siyah-beyazlıları heyecanlandırdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement