Alex Teixeira'nın paylaşımı Beşiktaş taraftarını ayağa kaldırdı

Kara Kartal Alex Teixeira'da sona geldi. Siyah-Beyazlı taraftarların sosyal medya hesabını ablukaya aldığı Brezilyalı yıldızın bir kez daha Kartal kanatları önünde poz vermesi, adeta transferin habercisi oldu.

4 SAATTE 20 BİNDEN FAZLA BEĞENİ

Sabah saatlerinde 'Kartal' paylaşımı yapan Alex Teixeira, 4 saatte 20 binden fazla beğeni aldı. Paylaşımın altı 'Come To Beşiktaş' sloganıyla doldu taştı.

3 MİLYON EURO ALACAK

31 yaşındaki Brezilyalı futbolcunun 3 milyon eurodan 2+1 yıllık sözleşmeye imza atacağı belirtiliyor. Bonservisi elinde olan yıldız futbolcu için tapu ücreti ödenmeyecek olması Siyah-Beyazlılar'ın transferde kozu oldu.