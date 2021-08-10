Alex Teixeira resmen Beşiktaş'ta

Beşiktaş, Brezilyalı orta saha oyuncusu Alex Teixeira ile sözleşme imzalandığını resmen açıkladı.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, 2021-22 sezonu transfer çalışmaları kapsamında, Brezilyalı orta saha oyuncusu Alex Teixeira ile sözleşme imzalamıştır. Kulübümüze önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Alex Teixeira'ya Beşiktaş Ailesi'ne hoş geldin der, başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi. - İSTANBUL
Kaynak: İHA
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