Beşiktaş'ın yeni transferi Alex Teixeira sağlık kontrolünden geçirildi

Beşiktaş'ın kadrosuna dahil ettiği Brezilyalı futbolcu Alex Teixeira sağlık kontrolünden geçirildi.

Kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye göre Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde sağlık kontrolünde detaylı kan tetkikleri yapılan Teixeira; ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak burun boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildi.

Sağlık kontrolleri; akciğer, kardiyak testleri ve radyolojik kontrollerin yapılmasıyla tamamlandı.