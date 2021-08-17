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Alex Teixeira sağlık kontrolünden geçti - Son Dakika

Alex Teixeira sağlık kontrolünden geçti

17.08.2021 00:57
Alex Teixeira sağlık kontrolünden geçti, System.String[]

Beşiktaş'ın yeni transferi Alex Teixeira sağlık kontrolünden geçti.

Beşiktaş'ın yeni transferi Alex Teixeira sağlık kontrolünden geçti.

Siyah-beyazlıların yeni transferi Alex Teixeira, Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçti. Detaylı kan tetkikleri yapılan Teixeira; ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak burun boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildi. Sağlık kontrolleri; akciğer, kardiyak testleri ve radyolojik kontrollerin yapılmasıyla tamamlandı. - İSTANBUL

Alex Teixeira, Altunizade, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Alex Teixeira sağlık kontrolünden geçti - Son Dakika Spor


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