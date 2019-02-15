Son Dakika Haberleri: Alex Yeniden Samandıra'da

Alex Yeniden Samandıra'da

31 dakika önce

Fenerbahçe'nin efsane futbolcularından Alex de Souza, Can Bartu Tesisleri'ni ziyaret etti.

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Fenerbahçe'nin efsane futbolcularından Alex de Souza, Can Bartu Tesisleri'ni ziyaret etti. Fenerbahçe - Atiker Konyaspor maçını izlemek için gelen sarı-lacivertlilerin efsane futbolcularından Alex de Souza, Can Bartu Tesisleri'ni ziyaret ederek İdari Menajer Volkan Ballı, Sportif Direktör Damien Comolli, Teknik Direktör Ersun Yanal, teknik heyet ve futbolcular ile bir araya geldi. Uzun yıllar sonra Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'ne ayak basan Alex, Atiker Konyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdüğü tesislerde akşam antrenmanını da izledi. Antrenman öncesinde sahaya çıkan Alex de Souza, eski günlerini aratmadı.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 09:11 Kaynak: İHA

Atiker Konyaspor, Fenerbahçe, Can Bartu Tesisleri, Güncel
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