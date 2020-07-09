Alexander Arnold: "Her zaman kendime Liverpool'da forma giyeceğimi söyledim" - Son Dakika

Alexander Arnold: "Her zaman kendime Liverpool'da forma giyeceğimi söyledim"

Liverpool'un başarılı sağ beki Alexander Arnold, başarının sırrının çok futbol oynamaktan geçtiğini belirterek, "Hiçbir zaman yapamayacağımı düşünmedim. Tam tersine her zaman kendime Liverpool'da forma giyeceğimi söyledim" dedi.

Liverpool'un başarılı sağ beki Alexander Arnold, başarının sırrının çok futbol oynamaktan geçtiğini belirterek, "Hiçbir zaman yapamayacağımı düşünmedim. Tam tersine her zaman kendime Liverpool'da forma giyeceğimi söyledim" dedi.

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Liverpool 30 sene sonra çok beklediği Premier Lig şampiyonluğunu tarihi bir rekor ile kazanmayı başardı. Premier Lig tarihinin en erken şampiyonluğunu ilan eden Liverpool'da sezona geçen sene olduğu gibi bu sene de damga vuranlardan biri Red Bull sporcusu Trent Alexander Arnold oldu. Dünyanın en iyi sağ beklerinden biri olarak gösterilen Liverpool doğumlu futbolcu, çocukluk hayallerine de bu şampiyonlukla kavuşmuş oldu. Arnold, 6 yaşında başlayan Liverpool macerası, zorlukları ve başarıya giden yolu anlattı.

"Her zaman kendime Liverpool'da forma giyeceğimi söyledim"

Gösterdiği performansla göz dolduran 21 yaşındaki Arnold, futbolcu olmaya karar verdiği ilk andan kariyerinde yaşadığı zorluklara, Liverpool'daki ilk maçında kupalara uzanan yolculuğu anlattı. 7 yaşında ilk defa Anfield Road'a maç, izlemeye giden genç futbolcu, "2005 yılında Juventus'a karşı Şampiyonlar Ligi'nde oynuyorduk. Harika bir karşılaşmaydı. Stadyuma ilk attığım adımı hatırlıyorum. İşte o an Liverpool için oynamak istediğime emin olmuştum" dedi. 6 yaşında doğduğu şehrin takımı olan Liverpool'un altyapısına seçilen Arnold, "Hiçbir zaman yapamayacağımı düşünmedim. Tam tersine her zaman kendime Liverpool'da forma giyeceğimi söyledim" diye konuştu.

"Başarının sırrı çok futbol oynamaktan geçiyor"

Arnold, gösterdiği başarılı performansla ilgili, "Başarının sırrı çok futbol oynamaktan geçiyor. Ağabeyim ve kardeşimle 10 bin saate yakın futbol oynadık. Şimdi düşünüyorum da o kadar saat futbol oynamak pek sağlıklı bir karar değildi. Her türlü futbol oyununu, her havada, her şartta oynardık. Eğer hava yağmurluysa evin koridorunda çorapla oynadığımız zamanları hatırlıyorum. Futbol oynamak için her türlü şeyi kullanırdık. Üçümüz arasındaki rekabet ürkütücü olurdu. Gözyaşları, kavgalar ve kazanmak için hayal edebileceğiniz her şey vardı. Hepimiz futbolu çok seviyorduk. Benim hayallerime kavuşmam için kardeşlerim kendi hayallerinden vazgeçtiler. Ağabeyim kendi okulun futbol maçlarının yerine benim antrenmanlarıma gelip benim yanımda durmasının onun için ne kadar zor olabileceğini şu an bile açıklayamıyorum. Aynı şekilde kardeşim de bu tarz fedakarlıklar yaptı. Onların hakkını hiçbir zaman ödeyemem" şeklinde konuştu.

Liverpool'un kendisini tamamen şans eseri keşfettiğini belirten Red Bull sporcusu Trend Alexander Arnold, "Liverpool yarı yıl tatilinde benim yaş grubum için bir kamp düzenleyecekti ve benim okulum 6-7 davet almıştı. Öğretmenimin kimler gitmek ister diye sorduğunda sınıftaki herkes el kaldırmıştı. Bu yüzden isimler kağıda yazılıp bir şapkaya atıldı ve kura çekildi. Şanslıyım ki benim isimim o kuradan çıkanlardan birisi oldu" ifadelerini kullandı.

"İlk 11'de olmayı hiç beklemiyordum"

Ekim 2016'da ilk kez Tottenham'a karşı ilk 11'de sahaya çıkan Arnold, o günü şöyle anlattı:

"Kadro açıklandığında ismimi ilk 11'de gördüm. Biraz kafamın karıştığını hatırlıyorum çünkü ilk 11'de olmayı hiç beklemiyordum. Maçın başı oldukça gergindi. Çünkü daha önce hiç 50-55 bin kişinin önünde oynamamıştım. Fakat o gün hayatımın en güzel günlerinden biriydi."

"Kanıtlanacak çok şey olduğunu hissettim"

Kariyerindeki gelişmelerden bahseden başarılı oyuncu, "Antrenörüm 2017-2018 sezonunun başında defansif olarak bana çok güveniyor gibi hissetmedim. İlk 11'in değişmezlerinden biri değildim. Joe Gomez'le değişmeli oynuyorduk. Büyük ve zorlu maçlarda teknik direktörün tercihi Joe oluyordu. Bu yüzden üzerinde çalışacak çok şey olduğunu, kanıtlanacak çok şey olduğunu hissettim" açıklamasını yaptı.

"Ben bir Liverpool oyuncusuyum"

İki sezon üst üste Şampiyonlar Ligi'nde final oynayan en genç oyuncu unvanının sahibi olan Arnold, "Hayallerim gerçek oldu. Sadece maçla alakalı değil tüm deneyim olağanüstüydü. İlk maçım en gururlu olduğum andı çünkü her zaman Şampiyonlar Ligi'ni kazanmayı ve kupa kazanmayı hayal etsem de, her şeyden önce, ilk çıkışını yapmalısın ve o oyunu oynadığımda bir şey biliyordum. Ben bir Liverpool oyuncusuyum. Kimse bunu benden alamaz" dedi.

Kendisini çok iyi tanıdığını belirten Trent Alexander Arnold, "İnsanlar benim biraz kendimi beğenmiş olduğumu düşünebilir, ama kendimi tanıyorum ve ulaşmak istediğim her seviyeye ulaşabileceğimi biliyorum. Tabii ki yeterince çalıştığım sürece. Gerçekten gelişmenin bir sınırı olduğunu düşünmüyorum" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Liverpool, Red Bull, Futbol, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.07.2020 14:56 Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Alexander Arnold: 'Her zaman kendime Liverpool'da forma giyeceğimi söyledim' - Son Dakika Spor
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