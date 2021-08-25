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Alexander Merkel: "Baklava ve kebaba dikkat etmem lazım" - Son Dakika

Alexander Merkel: "Baklava ve kebaba dikkat etmem lazım"

25.08.2021 12:10

- Alexander Merkel: "Baklava ve kebaba dikkat etmem lazım" Gaziantep Futbol Kulübü'nün yeni transferlerinden Alexander Merkel, "Baklava ve kebap tatma şansım oldu.

- Alexander Merkel: "Baklava ve kebaba dikkat etmem lazım"

GAZİANTEP - Gaziantep Futbol Kulübü'nün yeni transferlerinden Alexander Merkel, "Baklava ve kebap tatma şansım oldu. Gerçekten çok güzel tatları var ama dikkat etmem lazım çünkü; kendimi kaptırırsam formumu koruyamam" dedi.

Süper Lig'in 3. haftasında Yeni Malatyaspor ile deplasmanda karşılaşacak olan Gaziantep Futbol Kulübü sezonun ilk galibiyeti için çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Teknik Direktör Erol Bulut'un önderliğinde gerçekleştirilen antrenmanın ardından takımın yeni transferlerinden deneyimli orta saha oyuncusu Alexander Merkel, Yeni Malatyaspor karşılaşmasında sezonun ilk galibiyetini almayı hedeflediklerini ifade etti. Takım oyuncusu olduğunu söyleyen Merkel, elinden gelenin iyisini yapmaya çalıştığını belirtti. 29 yaşındaki orta saha, Gaziantep'e geldikten sonra baklava ve kebabın tadına baktığını belirterek, "Gerçekten çok güzel tatları var ama dikkat etmem lazım çünkü kendimi kaptırırsam formumu koruyamam" diye konuştu.

"Elimden gelenin en iyisi yapmaya çalışacağım"

Transferinin ardından takımdaki uyum süreci hakkında değerlendirmelerde bulunan Kazak asıllı Alman orta saha oyuncusu Alexander Merkel, geçtiğimiz hafta oynanan Beşiktaş maçında iyi bir oyun sergilediklerini belirterek, "Öncelikle buraya geldiğim için çok mutluyum. Kulübümüze ve hocamıza beni tercih ettikleri için teşekkür ediyorum. Hocamız, Beşiktaş karşılaşmasında bana güvenerek ilk 11'e koydu. Hocamızın güvenini boşa çıkarmamak için maç boyunca elimden geleni yaptım. Bundan sonraki karşılaşmalarda da hocamızın güvenini boşa çıkarmamak için de elimden gelenin en iyisi yapmaya çalışacağım. Büyük bir takıma karşı oynadık, bizim için zorlu bir maç olacağını biliyorduk. Çok iyi mücadele ettik. Son dakikalarda 1 gol atıp maçı da kazanabilirdik ama en azından berabere kaldık. Ben maçtan önce soyunma odasında hocamızla konuştuğumuzda gücüm tükenene kadar mücadele edeceğimi söylemiştim. Yorulduktan sonra eğer takıma bir şey katamayacaksam takım bir kişi eksik oynayacağına hazır bir oyuncunun oynaması daha iyidir. Belki benim yerime girecek oyuncunun atacağı gol ile maçı da kazanabilirdik. Bence takım tek bir oyuncudan daha kıymetlidir. O yüzden de ben bir takım oyuncusuyum" açıklamasını yaptı.

"Baklava ve kebaba dikkat etmem lazım"

Süper Lig'in 3. haftasında oynanacak olan Yeni Malatyaspor karşılaşmasında 3 puan hedeflediklerini dile getiren Merkel, Gaziantep lezzetlerinden olan baklava ve kebap yemeye formundan dolayı dikkat edeceğini söyleyerek, "Şu anda Yeni Malatyaspor maçı için fazla bir şey söylemeyeceğim. Çünkü biz Beşiktaş maçının analizini yapmıştık henüz Yeni Malatyaspor'a yönelik analizlerimizi yapmadık. Yeni Malatyaspor'un da analizini yapacağız, planlarımız da olacak. Şehri gezme fırsatım çok fazla olmadı çünkü antrenman ve maç yoğunluğumuz var. Gaziantep ile alakalı her zaman çok güzel şeyler duymuştum. Özellikle yemekler burada muhteşem. Takım beni gerçekten bağrına bastı. Kulüpteki herkes bana bu konuda yardımcı oldu. Şu anda çok güzel bir uyum süreci geçiriyorum. Önümüzdeki süreçlerde daha da iyi olur umarım. Türkiye'deki taraftarların gerçekten çok iyi bir bilinirliliği var. Stadımız da çok iyiydi, taraftarlarımız da çok iyiydi. Onların karşısında oynamak büyük bir keyif. Baklava ve kebap tatma şansım oldu. Gerçekten çok güzel tatları var ama dikkat etmem lazım çünkü; kendimi kaptırırsam formumu koruyamam" diye konuştu.

Alexander Merkel: Baklava ve kebaba dikkat etmem lazım
Alexander Merkel: Baklava ve kebaba dikkat etmem lazım
Alexander Merkel: Baklava ve kebaba dikkat etmem lazım
Alexander Merkel: Baklava ve kebaba dikkat etmem lazım
Alexander Merkel: Baklava ve kebaba dikkat etmem lazım

Angela Merkel, Gaziantep, oyunlar, Futbol, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Alexander Merkel: 'Baklava ve kebaba dikkat etmem lazım' - Son Dakika Spor


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