Alexander Sörloth, Bayern Münih'in radarında! Lukas Podolski anlattı... - Son Dakika
Son Dakika Spor Alexander Sörloth, Bayern Münih'in radarında! Lukas Podolski anlattı... - Son Dakika Spor

Alexander Sörloth, Bayern Münih'in radarında! Lukas Podolski anlattı...

15 dakika önce

Spor Arena Dış Haber | Trabzonspor formasıyla Süper Lig'i kasıp kavuran Alexander Sörloth, Real Madrid'in ardından bu kez Bayern Münih'in listesine girdi.

Alexander Sörloth, Bayern Münih'in radarında! Lukas Podolski anlattı..., System.String[]

Spor Arena Dış Haber | Trabzonspor formasıyla Süper Lig'i kasıp kavuran Alexander Sörloth, Real Madrid'in ardından bu kez Bayern Münih'in listesine girdi.


Norveç basını Bayern Münih'in Sörloth'u izlediğini ve Lewandowski'nin yanına Norveçli golcüyü düşündüğünü belirtti.


Öte yandan Antalyaspor forması giyen Lukas Podolski, Alman basınına Sörloth'u anlattı.


PODOLSKI: "POTANSİYELİ VAR"


Bild'e konuşan Podolski, "Sörloth çok sağlam bir oyuncu. Ayrıca hızlı. Potansiyeli kesinlikle çok iyi. Bayern Münih için yeterli mi? Bunu kendisinin göstermesi lazım." sözlerini kullandı.


24 yaşındaki golcü oyuncu, bu sezon oynadığı 36 maçta 25 gol ve 7 asist yaptı.


BABA SÖRLOTH: "İNANILMAZ..."


Norveçli golcünün babası Goran Sörloth, Norveç basınına oğlu ve Trabzonspor ile ilgili açıklamalarda bulundu.


Goran Sörloth, oğlu için "Trabzonspor harika bir takım. Birbirlerine bakıyor ve takım gibi oynuyorlar. Premier Lig'deki zor günlerden sonra, Türkiye'de yaptığı iş inanılmaz" sözlerini kullandı.

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Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 07:33 
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