Son Dakika Haberleri: Alexander Sörloth: "Daha fazla atabilirdim"
Son Dakika Spor Alexander Sörloth: 'Daha fazla atabilirdim' - Son Dakika Spor

Alexander Sörloth: "Daha fazla atabilirdim"

6 saat önce

Daha fazla gol atabilecek şanslar bulduğunu kaydeden Sörloth, "Bireysel olarak düşünürsek, gol attım ve taraftarları mutlu ettim. Ancak daha fazla atabilirdim. Çok kötü oynadığımı düşünmüyorum.

Alexander Sörloth:

Daha fazla gol atabilecek şanslar bulduğunu kaydeden Sörloth, "Bireysel olarak düşünürsek, gol attım ve taraftarları mutlu ettim. Ancak daha fazla atabilirdim. Çok kötü oynadığımı düşünmüyorum. Takım adına düşünürsek, biraz fazla geri çekildik ve o geri çekilmenin de bir cezasını gol yiyerek ödedik" dedi.


Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 01.12.2019 11:25 
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