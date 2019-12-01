Alexander Sörloth:

Daha fazla gol atabilecek şanslar bulduğunu kaydeden Sörloth, "Bireysel olarak düşünürsek, gol attım ve taraftarları mutlu ettim. Ancak daha fazla atabilirdim. Çok kötü oynadığımı düşünmüyorum. Takım adına düşünürsek, biraz fazla geri çekildik ve o geri çekilmenin de bir cezasını gol yiyerek ödedik" dedi.



