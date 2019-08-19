Son Dakika Haberleri: Alexander Sörloth: Galibiyetle dönmek isterdik
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Alexander Sörloth: Galibiyetle dönmek isterdik

1 saat önce

Trabzonspor'un Kasımpaşa ile 1-1 berabere kaldığı müsabakanın ardından Trabzonspor'un maçtaki tek golünü kaydeden Alexander Sörloth, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Alexander Sörloth: Galibiyetle dönmek isterdik, System.String[]
Trabzonspor'un Kasımpaşa ile 1-1 berabere kaldığı müsabakanın ardından Trabzonspor'un maçtaki tek golünü kaydeden Alexander Sörloth, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
3 resmi maçta 3 gol kaydeden yıldız oyuncu, "Kendi adıma iyi bir maç geçirdiğimi söyleyebilirim. Ancak takımın kazanması önemli, bu maçtan galibiyetle dönmek isterdik" ifadelerini kullandı.
Bordo mavili takımın UEFA Avrupa Ligi'nde oynayacağı AEK maçına ilişkin gelen bir soruya yanıt veren Sörloth, "AEK maçı çok önemli bir maç olacak. Şu ana kadar bizim adımıza yılın en önemli maçı olacak. Deplasmanda iyi bir sonuç alırsak, evde de kazanabilir ve tur atlayabiliriz" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Sörloth'un açıklamaları (İngilizce)


Trabzonspor, Kasımpaşa, Spor

Haber Yayın Tarihi: 19.08.2019 01:14 Kaynak: DHA
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