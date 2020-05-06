Alexander Sörloth karantinadan çıktı - Son Dakika
Son Dakika Spor Alexander Sörloth karantinadan çıktı - Son Dakika Spor

Alexander Sörloth karantinadan çıktı

6 saat önce

- Alexander Sörloth karantinadan çıktı Trabzonspor'un Norveçli oyuncusu Alexander Sörloth, 14 günlük karantina süresini doldurarak kaldığı yurttan ayrıldı.

- Alexander Sörloth karantinadan çıktı

TRABZON - Trabzonspor'un Norveçli oyuncusu Alexander Sörloth, 14 günlük karantina süresini doldurarak kaldığı yurttan ayrıldı.

Norveç hükümetinin tahsis ettiği özel uçak ile ülkesi Norveç'e giden, 22 Nisan'da ise Trabzon'a dönerek 14 günlük karantinaya giren Trabzonspor'un golcü oyuncusu Sörloth, yapılan son kontrollerin ardından kaldığı Gülbahar Hatun Yurdu'ndan ayrıldı. Sabah 09.30 sıralarında kulüp çalışanları tarafından özel bir araç ile yurttan alınan oyuncunun görüntülenmesine izin verilmezken, başarılı futbolcunun bugün takımla birlikte çalışmalara katılması bekleniyor.

Alexander Sörloth karantinadan çıktı

Trabzonspor, Trabzon, Norveç, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.05.2020 11:03 Kaynak: İHA

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