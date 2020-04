Alexander Sörloth mutfağa girdi - Son Dakika

Trabzonspor'un Norveçli oyuncusu Alexander Sörloth, takım arkadaşı Uğurcan Çakır'ın mutfakta meydan okumasına karşılık verdi.

Korona virüs nedeniyle karantina günlerini evde geçiren Trabzonsporlu oyuncular, kendilerine verilen özel antrenman programlarını yerine getirerek, boş vakitlerde ise zamanlarını mutfakta yemek yaparak geçiriyorlar. Bordo-mavili kulübün geçtiğimiz günlerde hayata geçirdiği 'mutfak pasları' konuğu bu kez takımın golcü oyuncusu Alexander Sörloth oldu. Takım arkadaşı Uğurcan Çakır'ın mutfakta meydan okumasına karşılık veren Sörloth, Norveç'te cuma günleri gelenek haline gelen taco yaptı.

Yemeğe başlamadan önce elleri yıkamanın çok önemli olduğunu belirten Norveçli oyuncu, "Cuma günleri Norveç'te taco yapmak bir gelenektir. Bugün de cuma ve ben de onu yapmayı deneyeceğim. İlk önce 20 saniye ellerimizi yıkamalıyız. Yaşadığım şehre bağlı olarak hep değişiyor. Çünkü Londra'da yaşarken, çok sayıda restaurant vardı. Gayet iyi restaurantlardı neredeyse her gün yemeği dışarıda yerdim. Danimarka'da yaşarken de neredeyse her gün yemeği evde kendim hazırlardım. Kız arkadaşım da ben de yemek yapmayı seviyoruz. Dolaysıyla dönüşümlü olarak yapıyoruz. Yemeği yapmayan sonrasında temizliği yapmak zorunda. O yüzden yemeği yapan kişi olmak daha avantajlı" dedi.

Her zaman yemek programları izlediğini belirten golcü oyuncu, "Her şef 'Temizleye temizleye devam et' der. Çünkü eğer mutfak dağınıksa, güzel gözükmez. Babamı da hatırlıyorum, 'temizleye devam etmeye' çılgınlar gibi uyar. O yüzden ben de temiz bir mutfak seviyorum" dedi.

Norveç usulü tacoyu hazırlayan Sörloth, takımın genç oyuncu Serkan Asan'a pası atarak, genç oyuncudan geleneksek bir Türk yemeği görmek istediğini belirtti.

(İHA)