Fenerbahçe'nin en güçlü forvet adaylarından olan Alexander Sörloth, La Liga'nın yolunu tuttu. Sarı-lacivertli taraftarların uzun süredir yolunu gözlediği futbolcu artık Real Sociedad forması giyecek.
RB Leipzig forması giyen Alexander Sörloth'un merakla beklenen geleceği netlik kazandı. Bundesliga ekibi, Norveçli golcüyü İspanya La Liga takımlarından Real Sociedad'a 1 yıllık kiraladı. İspanya ekibi transferi sosyal medya hesabından duyurdu.
Son Dakika › Spor › Alexander Sörloth resmen Real Sociedad'da! 1 yıl boyunca La Liga'da mücadele edecek - Son Dakika Spor