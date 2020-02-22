Alexander Sörloth sosyal medyayı salladı - Son Dakika
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Alexander Sörloth sosyal medyayı salladı

12 dakika önce

Maçın henüz başında Beşiktaş ağlarını havalandıran Trabzonspor'un golcü oyuncusu Alexander Sörloth, bordo-mavili taraftarları mest etti.

Alexander Sörloth sosyal medyayı salladı, System.String[]

Süper Lig'in 23. haftasında Beşiktaş ile Trabzonspor karşı karşıya geldi. Maçın 5. dakikasında Norveçli golcü Alexander Sörloth, bordo-mavili takımı 1-0 öne geçiren golü kaydetti ve Süper Lig'deki gol sayısını 18'e çıkardı. Trabzonsporlu taraftarlar da golcü oyuncu ile ilgili binlerce tweet attı.

Trabzonspor, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.02.2020 09:00 
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