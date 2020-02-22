Alexander Sörloth sosyal medyayı salladı

Süper Lig'in 23. haftasında Beşiktaş ile Trabzonspor karşı karşıya geldi. Maçın 5. dakikasında Norveçli golcü Alexander Sörloth, bordo-mavili takımı 1-0 öne geçiren golü kaydetti ve Süper Lig'deki gol sayısını 18'e çıkardı. Trabzonsporlu taraftarlar da golcü oyuncu ile ilgili binlerce tweet attı.