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Alexander Sörloth sosyal medyayı salladı
12 dakika önce
Maçın henüz başında Beşiktaş ağlarını havalandıran Trabzonspor'un golcü oyuncusu Alexander Sörloth, bordo-mavili taraftarları mest etti.
Haber Yayın Tarihi: 22.02.2020 09:00
Süper Lig'in 23. haftasında Beşiktaş ile Trabzonspor karşı karşıya geldi. Maçın 5. dakikasında Norveçli golcü Alexander Sörloth, bordo-mavili takımı 1-0 öne geçiren golü kaydetti ve Süper Lig'deki gol sayısını 18'e çıkardı. Trabzonsporlu taraftarlar da golcü oyuncu ile ilgili binlerce tweet attı.
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