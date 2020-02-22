Alexander Sörloth'tan Beşiktaş maçı sonrası açıklama: "İnanılmaz!" - Son Dakika
Son Dakika Spor Alexander Sörloth'tan Beşiktaş maçı sonrası açıklama: 'İnanılmaz!' - Son Dakika Spor

Alexander Sörloth'tan Beşiktaş maçı sonrası açıklama: "İnanılmaz!"

6 saat önce

Trabzonspor'un Norveçli golcüsü Alexander Sörloth, Beşiktaş ile 2-2 berabere kaldıkları maçın ardından konuştu.

Alexander Sörloth'tan Beşiktaş maçı sonrası açıklama:

Trabzonspor'un Norveçli golcüsü Alexander Sörloth, Beşiktaş ile 2-2 berabere kaldıkları maçın ardından konuştu.


"İNANILMAZ MUTLUYDUM"


Sörloth, "En iyi performansımızı gösterdiğimizi söyleyemeyiz, Beşiktaş baskılı başladı. Günün sonunda 1 puanı almayı başardık. 2. golde inanılmaz mutluydum, çok kaliteli bir orta geldi, golü attığımda inanılmaz mutluydum" dedi.


"BU HEDEFE GİDERKEN..."


Filip Novak ise "Böyle maçları İstanbul'da oynamak zordur ama çok iyi bir ruh, iyi bir karakter gösterdik. Son dakikada gelen gol çok önemliydi, bu 1 puan çok önemliydi. 1 puanı aldığımız için mutluyuz. Bizim bir hedefimiz var, bu hedefe giderken ne yapmamız gerektiğini biliyoruz" şeklinde konuştu.


Trabzonspor, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 22.02.2020 11:13 
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