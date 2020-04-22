Alexander Sörloth, Trabzon'a dönerek karantina sürecine girdi

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Müge Anlı, evli bir adamdan hamile olduğu yönündeki iddialarını yalanladı

Mustafa Cengiz: Koronavirüsün bize zararı 105 milyon TL

Mehmet Özdilek: Maçları seyircisiz oynatmak cinayet gibi bir şey olur