Alexander Sörloth'un babası Trabzonspor'a göz kırptı

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Bordo-Mavililer'in Sörloth hayali gerçekleşmek üzere. Leipzig, şans bulması zor gözüken Norveçli forveti kendini bulması için kiralık göndermek istiyor. Trabzonspor'un çok istediği Sörloth için babasının kullandığı ifadeler Alman basınına yansıdı.

"TRABZON ÇOK İSTİYOR"

Baba Goran Sörloth'un, "Kalma şansı pek yok gibi. Kampa gitmeden transfer olabilir. Büyük ihtimalle kiralık gönderilecek. Eski kulübü Trabzonspor onu çok istiyor" sözlerini kullandığı belirtildi.

37 MAÇTA 6 GOL KAYDETTİ

Sörloth bu sezon Leipzig'de çoğu sonradan dahil olmak üzere toplamda 37 resmi karşılaşmaya çıktı. Bu maçların 29'u lig, 4'ü Devler Ligi ve 4'ü de Alman kupası. 6 golün 5'ini ligde, diğer golü de Devler Ligi maçında Başakşehir'e karşı attı. Sezon boyunca toplamda da 3 asist yaptı.