Alexander Sörloth'un performansı, Almanya'da tartışma konusu oldu - Son Dakika

Alexander Sörloth'un performansı, Almanya'da tartışma konusu oldu

22.11.2020 14:47

Trabzonspor'da gösterdiği müthiş performans ile Alman ekibi Leipzig'e transfer olan Alexander Sörloth gündemden düşmüyor. Son olarak Leipzig'in Eintracht Frankfurt ile karşılaştığı maçta sadece 45 dakika forma giyip kenara alınan Sörloth, Almanya'da eleştirilerin hedefi oldu.

UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu'nda Medipol Başakşehir ile birlikte yer alan Leipzig Bundesliga'nın 8. haftasında Deutsche Bank Park'ta Eintracht Frankfurt'a konuk oldu.

Ev sahibi ekip 43. dakikada Aymen Barkok'un golüyle ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı. Çekişmeli geçen karşılaşmada Leipzig 57. dakikada Yussuf Poulsen'in attığı golle 1-1'lik eşitliği sağladı ve karşılaşma bu skorla sona erdi.

NAGELSMANN 45 DAKİKA DAYANABİLDİ

Alman ekibine rekor fiyatla transfer olan Sörloth beklentilerin altında kaldı. Alman basının eleştiriler yönelttiği Norveçli golcü mücadeleye ilk 11'de başladı. Eintracht Frankfurt karşı etkisiz performans ortaya koyan Sörloth eleştirilere yanıt veremedi.

Alman ekibinde teknik Direktör Julian Nagelsmann, Sörloth'a sadece 45 dakika dayanabildi. İkinci yarının başında Sörloth kenara geldi. Performansı sonrası kenara gelen Sörloth'un yerine oyuna Yussuf Poulsen girdi. Poulsen 57. dakikada beraberlik golünü atan isim oldu.

8 MAÇTA SİFTAHI YOK

Bundesliga'da 7 ve Şampiyonlar Ligi'nde 1 olmak üzere toplamda 8 maçta forma giyen Norveçli santrfor, bu maçlarda gol atamadı, asist de yapamadı. Süper Lig'in son gol kralı olan oyuncu yeni adresinde sıfır çekti.

SKANDALA İMZA ATMIŞTI

Geçtiğimiz günlerde Galatasaraylı Omar Elabdellaoui'nin koronavirüs testinin pozitif çıkması üzerine 'temaslı' olarak kabul edilen Alexander Sörloth protokolleri ihlal ederek Almanya'ya geri dönmüştü. Bu hareketi ülke basınında geniş yankı bulmuştu.

Alexander Sörloth'un performansı, Almanya'da tartışma konusu oldu

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Son Dakika Spor Alexander Sörloth'un performansı, Almanya'da tartışma konusu oldu - Son Dakika Spor


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