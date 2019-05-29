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Alexandre Lacazette Avrupa Ligi Başarısı İçin Aç

40 dakika önce

Alexandre Lacazette, Avrupa Ligi finalinde Chelsea ile karşı karşıya gelmekten önce konuşuyor. Frech ileri Arsenal sezonuna bir göz attı ve Şampiyonlar Ligi'nde kalifikasyonla üstesinden gelmeyi umuyor.

Alexandre Lacazette, Avrupa Ligi finalinde Chelsea ile karşı karşıya gelmekten önce konuşuyor. Frech ileri Arsenal sezonuna bir göz attı ve Şampiyonlar Ligi'nde kalifikasyonla üstesinden gelmeyi umuyor.
Alexandre Lacazette Avrupa Ligi Başarısı İçin Aç
Kaynak: Dugout

Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 01:06 
Chelsea, Avrupa, Lacazette, Spor
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