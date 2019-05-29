Alexandre Lacazette Avrupa Ligi Başarısı İçin Aç
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Alexandre Lacazette, Avrupa Ligi finalinde Chelsea ile karşı karşıya gelmekten önce konuşuyor. Frech ileri Arsenal sezonuna bir göz attı ve Şampiyonlar Ligi'nde kalifikasyonla üstesinden gelmeyi umuyor.
Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 01:06
Alexandre Lacazette, Avrupa Ligi finalinde Chelsea ile karşı karşıya gelmekten önce konuşuyor. Frech ileri Arsenal sezonuna bir göz attı ve Şampiyonlar Ligi'nde kalifikasyonla üstesinden gelmeyi umuyor.
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