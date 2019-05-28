Son Dakika Haberleri: Alexandre Lacazette'in En İyi Golleri
Son Dakika Spor Haber

Alexandre Lacazette'in En İyi Golleri

2 saat önce

Olympique Lyonnais zamanında Alexandre Lacazette'nin en iyi hedeflerine bir göz atın. Fransız, 275 maçta 129 gol attı.

Olympique Lyonnais zamanında Alexandre Lacazette'nin en iyi hedeflerine bir göz atın. Fransız, 275 maçta 129 gol attı.
Alexandre Lacazette'in En İyi Golleri
Kaynak: Dugout

Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 05:06 
Lacazette, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


PFDK, Fatih Terim'e 3 maç men cezası verdi El Sadd'ın yeni teknik direktörü Xavi oldu Nihat Özdemir'den Albayrak'a cevap: VAR kayıtlarını ellerinde görürsem, hesap sormasını biliriz Mehmet Topal'dan ayrılık açıklaması: Yapılan algı, yapanların istediği gibi bitmeyecek

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.5.2019 19:20:10. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Alexandre Lacazette'in En İyi Golleri
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]