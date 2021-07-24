Alexandru Cicaldau resmen Galatasaray'da

Kariyerine Romanya 'nın Viitorul takımında başlayan 1997 doğumlu oyuncu, 14 kez de Romanya Milli Takımı'nın formasını giydi.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Alexandru Cicaldau'ya kulübümüze 'hoş geldin' diyor, Galatasaray forması ile kendisine başarılar diliyoruz." denildi.

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