Alexandru Cicaldau resmen Galatasaray'da

Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarına hız veren Galatasaray, ilk dış transferini resmileştirdi. Sarı-kırmızılı ekip, Universitatea Craiova takımından Alexandru Cicaldau ile 2026 yılına kadar sözleşme imzalandığını duyurdu.

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