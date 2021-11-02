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Alexandru Maxim 3 yıl daha Gaziantep FK'da - Son Dakika

Alexandru Maxim 3 yıl daha Gaziantep FK'da

02.11.2021 20:59
Alexandru Maxim 3 yıl daha Gaziantep FK'da

Gaziantep Futbol Kulübü, deneyimli oyuncu Alexandru Maxim ile 2+1 yıllık yeni sözleşme imzaladı.

Gaziantep Futbol Kulübü, deneyimli oyuncu Alexandru Maxim ile 2+1 yıllık yeni sözleşme imzaladı.

Gaziantep Futbol Kulübü, yıldız oyuncusu Alexandru Maxim ile 2+1 yıllık yeni sözleşme imzaladı. Rumen oyuncu 2024 yılına kadar kırmızı-siyahlı formayı terletecek. Sözleşme hakkında açıklamada bulunan Gaziantep Futbol Kulübü, "Gaziantep Futbol Kulübümüz, yıldız futbolcumuz Alexandru Maxim ile 2+1 yıllık yeni sözleşme konusunda anlaşmaya varmıştır. Kulübümüzde forma giydiği süre boyunca hem karakteri, hem takımımıza katkısı hem de üst düzey yeteneğiyle adından söz ettirmeyi başaran Maxim, 2024 yılının sonuna kadar kırmızı-siyahımızın başarısı için ter dökecek. Kulüp Başkanımız Cevdet Akınal ile yöneticilerimiz Mehmet Ali Şimşek, Mesut Akın ve Emrah Özdağlı'nın da katıldığı imza töreniyle, Alexandru Maxim resmi imzayı atarak sözleşmesini uzattı. Oyuncumuz Alexandru Maxim'i bir kez daha tebrik ediyor, armamız altında üstün başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

(Ahmet Demir/İHA)

Alexandru Maxim 3 yıl daha Gaziantep FK'da
Alexandru Maxim 3 yıl daha Gaziantep FK'da

Gaziantep, Futbol, Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Alexandru Maxim 3 yıl daha Gaziantep FK'da - Son Dakika


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