Son Dakika Haberleri: Alexei Koşelev: "Türkiye birçok kaliteli futbolcuya sahip"
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Alexei Koşelev: "Türkiye birçok kaliteli futbolcuya sahip"

31 dakika önce

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri H Grubu 6. hafta maçında yarın Türkiye'yi konuk edecek Moldova Milli Takımı'nda teknik direktör Altman, Zimbru Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında konuştu.

Alexei Koşelev:

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri H Grubu 6. hafta maçında yarın Türkiye'yi konuk edecek Moldova Milli Takımı'nda teknik direktör Altman, Zimbru Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında konuştu.Takımın iyi bir durumda olduğunu ifade eden teknik adam, "Türkiye'yi detaylı bir şekilde inceledik. Maç planlarımızı yaptık. Sakat futbolcumuz yok. Türkiye karşısında hem savunmada hem de hücumda dengeli bir oyun oynamalıyız" diye konuştu.


Kazanmak için ellerinden geleni yapacaklarına vurgu yapan 73 yaşındaki teknik direktör, "Modern tarzda bir futbol oynamaya çalışıyoruz. Daha iyi olacağız. Taraftarımız bizden iyi sonuçlar almamızı bekliyor. Sorumluluğumuzun farkındayız. Elimizden geleni yapacağız" ifadelerini kullandı.


Altman, Avrupa takımları ile mücadele edebilecek bir kadro oluşturmaya çalıştıklarını dile getirerek, "Grupta 6 puan kazanma hedefi koymuştuk. Bu hedefe ulaşmaya çalışacağız" şeklinde konuştu.


Moldova Milli Takımı'nın kalecisi Alexei Koşelev ise şunları söyledi;


"Türkiye, çok yüksek seviyede futbol oynayan, hareketli bir takım. Birçok kaliteli oyuncuya sahip. Bize karşı hızlı bir oyun oynayacaklarını düşünüyorum. İyi bir oyun kurgusu oluşturmalıyız. Türkiye karşısında agresif bir futbol oynamak zorundayız."


Koşelev, maçtan iyi bir sonuçla ayrılmak istediklerini belirterek, "Bu, bizim artımız. Hızlı ve teknik oyuncularla hücumda bir şeyler üretmeye çalışacağız. Türkiye karşısında iyi bir sonuç alabilmek için çaba göstereceğiz" dedi.

Türkiye, Futbol, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 09.09.2019 04:40 
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