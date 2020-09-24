Alexei Navalni: Zehirlenen Rus muhalif liderin banka hesapları donduruldu ve evine haciz geldi - Son Dakika
BBC

Alexei Navalni: Zehirlenen Rus muhalif liderin banka hesapları donduruldu ve evine haciz geldi

Almanya'da tedavisi devam eden Alexei Navalni'nin ekibi, muhalif liderin Rusya'daki banka hesaplarının ve mal varlıklarının mahkeme kararıyla dondurulduğunu ve evine haciz geldiğini duyurdu.

Alexei Navalni: Zehirlenen Rus muhalif liderin banka hesapları donduruldu ve evine haciz geldi, System.String[]

Almanya'da tedavisi devam eden Alexei Navalni'nin ekibi, muhalif liderin Rusya'daki banka hesaplarının ve mal varlıklarının mahkeme kararıyla dondurulduğunu ve evine haciz geldiğini duyurdu.

Nalavni, 20 Ağustos'ta Rusya'da uçakta fenalaştıktan birkaç gün sonra tedavi için Almanya'ya gitmiş; 23 Eylül'de de taburcu edilmişti.

Taburcu edildikten bir gün sonra, danışmanlarından Kira Yarmiş, "Komada olan bir insanın evine ve mal varlığına el koydular" açıklaması yaptı.

Bir aydan uzun süre tedavi gören ve iyileşme süreci tamamlanmayan Navalni'nin ekibi, Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Navalni'yi Noviçok sinir gazıyla zehirlediğini söylüyor. Kremlin ise bu iddiaları yalanlıyor.

Putin'in en büyük muhaliflerinden Navalni, 20 Ağustos'ta Sibirya'dan bindiği uçakta fenalaşmış, ilk aşamada Rusya'da başlayan tedavisi, izin çıkmasının ardından Berlin'deki Charite Hastanesi'nde devam etmişti.

Alman hükümeti, Navalni'den alınan örneklerin incelendiğini ve Noviçok sinir gazının bulunduğu; bu sonucu Fransa ve İsveç'teki laboratuarların da doğruladığını açıklamıştı. Kremlin ise bu konuda bir kanıt olmadığını söylüyor.

Navalni taburcu edildikten sonra, fizik tedavisi devam ettiği için Almanya'da kaldı. Kremlin sözcüsü Dimitri Peskov ise, " Moskova'ya istediği zaman dönmekte özgür olduğunu" açıkladı.

Daha önce açıklama yapan Yarmiş de, Navalni'nin tamamen iyileştikten sonra Rusya'ya geri dönmekten başka bir ihtimali düşünmediğini açıklamıştı.

Mal varlığına neden el konuldu?

Yarmiş, Navalni'nin Başkent Moskova'nın güney doğusundaki evi ve bankadaki mal varlıklarına henüz komadayken, 27 Ağustos'ta el konulduğunu açıkladı. Evin artık satılamayacağını ya da bağışlanamayacağını duyurdu.





Karar, Moskova'daki Schoolchild isimli yemek şirketinin açtığı bir dava sonucunda alındı.

Şirketin sahibi, "Putin'in şefi" lakabıyla bilinen zengin Rus iş adamı Yevgeni Prigozhin.

Navalni'nin kurduğu Yolsuzlukla Mücadele Kurumu, Moskova'daki okullarda 2018'de çok sayıda öğrencinin yemekler yüzünden zehirlenmesinin ardından bir video yayımlayarak, yemekleri bu okullara dağıtan Prigozhin'in şirketinin ne kadar kaliteli iş yaptığını sorgulamıştı.

Prigozhin'in Navalni'ye "iftira ve karalama" suçlamasıyla dava açmış; Ekim 2019'da bir mahkeme, kurumun videoyu silmesine ve şirketin video sebebiyle uğradığı zarardan dolayı yaklaşık 1.1 milyon dolar ödemesine karar vermişti.

Libya ve Suriye'de paralı askerleri olduğu belirtilen Wagner adlı Rus güvenlik şirketinin sahibi de, Prigozhin.

Mahkeme, Almanya, Rusya, Banka, Dünya, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2020 22:07

Son Dakika Dünya Alexei Navalni: Zehirlenen Rus muhalif liderin banka hesapları donduruldu ve evine haciz geldi - Son Dakika Dünya

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