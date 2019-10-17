Alexion, Achillion'u 1.2 milyar dolara satın aldı

ABD'li ilaç şirketleri Alexion ve Achillion birleşme konusunda anlaşmaya vardı. Alexion, Achillion'u yaklaşık 1.2 milyar dolara satın almak için anlaşma imzaladıklarını açıkladı.

Alexion, bu birleşmenin nadir görülen kan hastalıklarına yönelik çözüm üretmesini umuyor.