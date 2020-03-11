Alexis Sanchez ve Arturo Vidal, corona virüs nedeniyle karantinaya alınıyor! - Son Dakika
Son Dakika Spor Alexis Sanchez ve Arturo Vidal, corona virüs nedeniyle karantinaya alınıyor! - Son Dakika Spor

Alexis Sanchez ve Arturo Vidal, corona virüs nedeniyle karantinaya alınıyor!

6 saat önce

Spor Arena Dış Haber | Alexis Sanchez ve Arturo Vidal, bu ay sonu milli maç arasında Dünya Kupası elemeleri için Şili'ye gidecek.

Alexis Sanchez ve Arturo Vidal, corona virüs nedeniyle karantinaya alınıyor!, System.String[]

Spor Arena Dış Haber | Alexis Sanchez ve Arturo Vidal, bu ay sonu milli maç arasında Dünya Kupası elemeleri için Şili'ye gidecek.


Şili Sağlık Bakanı Jaime Manalich ise iki yıldız futbolcunun ülkeye girişinde karantinaya alacaklarını duyurdu.


İtalya'da corona virüs nedeniyle hayatının kaybedenlerin sayısının 631'e çıkmasına dikkat çeken Jaime Manalich, "İnsanlarımızın hayatlarını tehlikeye atmak istemiyoruz. İtalya'dan kim gelirse gelsin karantinaya alınacak. Bu durum futbolcularımız için de geçerli." sözlerini kullandı.

Arturo Vidal, Şili, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 11.03.2020 05:18 
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