Aleyna Betül'ün ölümüne ilişkin sanığın yargılanmasına devam ediliyor - Son Dakika
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Aleyna Betül'ün ölümüne ilişkin sanığın yargılanmasına devam ediliyor

15.04.2022 20:15

Iğdır'da 18 yaşındaki Aleyna Betül A'nın ölümüyle ilgili tutuklanan iş adamı Gökhan A'nın müebbet hapis istemiyle yargılanmasına devam ediliyor.

Iğdır'da 18 yaşındaki Aleyna Betül A'nın ölümüyle ilgili tutuklanan iş adamı Gökhan A'nın müebbet hapis istemiyle yargılanmasına devam ediliyor.

Iğdır 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu yargılanan iş adamı Gökhan A, tutuklu bulunduğu Erzincan'daki cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

Taraf avukatlarının da hazır bulunduğu duruşmayı, sanık Gökhan A. ve ölen Aleyna Betül A'nın yakınları ile Iğdır Barosu Kadın Hakları Komisyonu Başkanı Aydanur Ağayar da izledi.

Duruşmada, sanığın kimlik tespitinin yapılması ve iddianamenin okunmasının ardından Gökhan A'nın savunması alındı.

Sanık Gökhan A, ifadesinde, üzerine atılı suçlamaları kabul etmeyerek, beraat ve tahliye talebinde bulundu.

Savcılığın mütalaasında, sanığın "intihara yönlendirme suretiyle kasten öldürme" suçundan müebbet "şantaj" suçundan 1 yıldan 3 yıla, "basit yaralama"dan 4 aydan 1 yıla kadar hapsini istemesi üzerine sanık avukatları ek süre talebinde bulundu.

Bu kapsamda, mahkeme heyeti sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı 27 Nisan'a erteledi.

Olay

İntihar ettiği belirtilen Aleyna Betül A'nın (18) cesedi, 30 Eylül 2021'de 14 Kasım Mahallesi'nde evinin yakınındaki bir binanın önünde bulunmuş, iş adamı Gökhan A. tutuklanmıştı.

Iğdır Cumhuriyet Savcılığınca hazırlanan iddianamede, Aleyna Betül A'nın ölümünden sorumlu tutulan genç kızın erkek arkadaşının babası sanık Gökhan A'nın "intihara yönlendirme suretiyle kasten öldürme" suçundan müebbet hapsi, "şantaj" suçundan 1 yıldan 3 yıla, "basit yaralama"dan da 4 aydan 1 yıla kadar hapsi talep ediliyor.

Aleyna Betül'ün ölümüne ilişkin sanığın yargılanmasına devam ediliyor
Aleyna Betül'ün ölümüne ilişkin sanığın yargılanmasına devam ediliyor
Aleyna Betül'ün ölümüne ilişkin sanığın yargılanmasına devam ediliyor

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Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi, İş Adamı, Erzincan, Iğdır, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Aleyna Betül'ün ölümüne ilişkin sanığın yargılanmasına devam ediliyor - Son Dakika


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