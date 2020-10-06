Aleyna Çakır'ın babası Mehmet Esen: "Kızımın mezarının toprağını cebimde gezdiriyorum" - Son Dakika

Aleyna Çakır'ın babası Mehmet Esen: "Kızımın mezarının toprağını cebimde gezdiriyorum"

KIRŞEHİR - 'Aleyna Çakır' olarak bilinen ve sosyal medyada ölümüyle gündeme gelen Sema Esen'in Kırşehir'de bulunan babası Mehmet Esen, kızının mezarının toprağını cebinde gezdirdiğini söyledi.

Baba Mehmet Esen, Kırşehir şehir tabelası önünde Ümit Can Uygun'un fotoğrafı olduğunu ve kendilerinin ne kadar süre tehdit edileceklerini sordu.

Kırşehir'in Kaman ilçesinde ikamet eden Sema Esen'in babası Mehmet Esen, "Daha kaç tehdit olacak. Önceden de çocuklarımı tehdit etmişti. Devlet büyüklerine sesleniyorum bu ne zaman alınacak ceza evine ne zaman girecek. Çocuğumu öldürdü, elini kolunu sallayarak geziyor. Ben babayım. Çocuğumun mezarının toprağını cebimde gezdiriyorum. Bunlar ne zaman tutuklanacak? Elimizde bir sürü kanıt var. Kırşehir şehir tabelası önünde boy boy fotoğraf çektiriyor. İnşallah adalet yerini bulacak. Kızımın mezarına gidip kızıma senin hakkına girenler cezasını çekti diyeceğim" dedi.

Aleyna Çakır, sevgilisi Ümit Can Uygun tarafından dayak atılıp bayıldığı videonun ortaya çıkmasıyla ölüm olayı sosyal medyada gündem olmuştu.