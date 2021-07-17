Aleyna Çakır'ın ölümünün baş şüphelisi Ümitcan Uygun, uyuşturucu nedeniyle girdiği cezaevinden tahliye edildi - Son Dakika

Aleyna Çakır'ın evinde ölü bulunmasının ardından baş şüpheli olan ve sosyal medya paylaşımları ile sık sık gündeme gelen Ümitcan Uygun, uyuşturucu madde kullandıkları görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşmasının ardından gözaltına alınmış ve 'Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde Kullanmak ve Kullanılmasını Alenen Özendirmek' suçundan tutuklanmıştı.

6 AY SONRA SERBEST

Sabah'ın haberine göre Uygun'un avukatı Hayri Çağatay Cengiz, 6 aydır tutuklu bulunan Ümitcan Uygun'un tahliye edildiğini duyurdu.