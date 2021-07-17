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Aleyna Çakır'ın ölümünün baş şüphelisi Ümitcan Uygun, uyuşturucu nedeniyle girdiği cezaevinden tahliye edildi - Son Dakika

Aleyna Çakır'ın ölümünün baş şüphelisi Ümitcan Uygun, uyuşturucu nedeniyle girdiği cezaevinden tahliye edildi

17.07.2021 08:27

Aleyna Çakır'ın evinde ölü bulunmasının ardından baş şüpheli olan sevgilisi Ümitcan Uygun, ses getiren dava sürerken uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanmak ve kullanılmasını alenen özendirmek suçundan tutuklanmıştı. Uygun'un avukatı müvekkilinin 6 ay sonra tahliye edildiğini söyledi. Ayrıca Ümitcan Uygun'un ailesi ile çekilmiş bir fotoğrafını paylaştı.

Aleyna Çakır'ın evinde ölü bulunmasının ardından baş şüpheli olan ve sosyal medya paylaşımları ile sık sık gündeme gelen Ümitcan Uygun, uyuşturucu madde kullandıkları görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşmasının ardından gözaltına alınmış ve 'Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde Kullanmak ve Kullanılmasını Alenen Özendirmek' suçundan tutuklanmıştı.

6 AY SONRA SERBEST

Sabah'ın haberine göre Uygun'un avukatı Hayri Çağatay Cengiz, 6 aydır tutuklu bulunan Ümitcan Uygun'un tahliye edildiğini duyurdu.

Aleyna Çakır'ın ölümünün baş şüphelisi Ümitcan Uygun, tahliye edildi

NE OLMUŞTU?

Ümitcan Uygun, 3 Haziran 2020'de Ankara'nın Keçiören ilçesi Yükseltepe Mahallesi'nde yaşayan ve "Aleyna Çakır" ismini kullanan kız arkadaşı Sema Esen'in evine gitmiş, kapıyı açmaması üzerine çilingire kapıyı açtıran Uygun, Çakır'ın cansız bedeniyle karşılaşmıştı. Olayla ilgili soruşturma başlatılmış, sosyal medyada erkek arkadaşının darbetmesi sonucu öldüğü iddiasıyla görüntüleri paylaşılan Çakır'a ait görüntülerin olaydan 1,5 ay önce çekildiği belirlenmişti.

Darp olayına ilişkin Uygun hakkında "konut dokunulmazlığının ihlali, kasten yaralama, tehdit ve hakaret" suçlarından işlem yapılmıştı. Mahkeme, Uygun'u 30 gün süreyle 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun kapsamında şiddet mağdurunun konutuna, okuluna, iş yerine yaklaşmama tedbirleri uygulayarak serbest bırakmıştı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 6 Haziran 2020'de, erkek arkadaşı tarafından darbedilmesine ilişkin sosyal medyadan canlı yayımlanan görüntülerin Esen'in ölümüyle ilgisinin bulunmadığını açıklamıştı.

Uygun daha sonra uyuşturucu madde kullandığı anların sosyal medya hesabından paylaşmasının ardından tutuklanmıştı.

Aleyna Çakır'ın ölümünün baş şüphelisi Ümitcan Uygun, uyuşturucu nedeniyle girdiği cezaevinden tahliye edildi

Aleyna Çakır, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Aleyna Çakır'ın ölümünün baş şüphelisi Ümitcan Uygun, uyuşturucu nedeniyle girdiği cezaevinden tahliye edildi - Son Dakika


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